3 bước chăm sóc cơ bản dưỡng da trắng mịn toàn thân

Nhan sắc, trong đó có làn da được xem là yếu tố quan trọng đối với phụ nữ. Theo kinh nghiệm của các chuyên gia tư vấn tâm lý, chăm sóc sức khỏe giới tính, làn da trắng sáng, mịn màng không tỳ vết luôn là ao ước của nhiều cô gái.

Phần lớn phái đẹp đều cho rằng, làn da đẹp giúp chị em dễ tỏa sáng, tự tin hơn. Do đó, những cô nàng không may mắn sở hữu nước tối màu, kém tươi tắn luôn tìm cách cải thiện làn da. Các chuyên gia khuyến cáo, dù theo đuổi phương pháp làm trắng nào, chị em cũng cần ưu tiên vấn đề sức khỏe, an toàn, tránh lột tẩy da. Dưới đây là những bước chăm sóc cơ bản dành cho các nàng muốn da đẹp sáng từ bên trong.

Chống nắng

Bước đầu tiên để bảo vệ làn da là tránh tiếp xúc ánh nắng mặt trời, tia UV. Đó cũng là lý do mà các tín đồ làm đẹp luôn luôn sử dụng kem chống nắng đồng thời che chắn kín khi ra đường. Các chuyên gia khuyến cáo thoa kem chống nắng 30 phút rồi mới đi ra ngoài trời và cần phải thoa đủ lượng mới có thể phát huy hết tác dụng ngoài ánh nắng.

Tẩy da chết

Tẩy da chết giúp loại bỏ những vùng da thâm nám, cháy nắng, trả lại làn da mịn màng, tươi sáng do lớp bụi bẩn, độc tố tích tụ lâu ngày trên da được lấy đi. Chị em nên tẩy da chết một đến hai lần mỗi tuần. Đây là bước làm đẹp cơ bản, góp phần tạo ra làn da mịn màng, tạo nền cho các bước chăm sóc tiếp theo.

Dùng kết hợp sản phẩm dưỡng trắng

Kem dưỡng da là một trong những ưu tiên hàng đầu của chị em với những bước chăm sóc tại nhà. Các sản phẩm dưỡng trắng da cũng ngày càng đa dạng do đó, phái đẹp nên cân nhắc lựa chọn, tìm hiểu kỹ nguồn gốc xuất xứ, bảng thành phần. Chuyên gia khuyên dùng các sản phẩm có chiết xuất lành tính, từ thiên nhiên để hạn chế tình trạng kích ứng da.

An Nhiên