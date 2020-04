2 bóng hồng bên chủ tịch Taobao bị nghi dao kéo 0 Cùng sinh năm 1988 nhưng bồ nhí Trương Đại Dịch có phần trẻ trung hơn chính thất Đổng Hoa Hoa và được cho là đã sửa mắt, mũi, bơm môi, tiêm filler.

Tưởng Phàm - chủ tịch trang mua sắm Taobao mới bị kỷ luật, giáng cấp vì ngoại tình với người mẫu Trương Đại Dịch, gây ảnh hưởng xấu tới danh tiếng của tập đoàn Alibaba nói chung. Bê bối của Tưởng Phàm xảy ra hồi giữa tháng 4, khi Đổng Hoa Hoa - vợ của doanh nhân cảnh cáo 'tiểu tam' Trương Đại Dịch trên Weibo: "Quyến rũ chồng tôi thêm lần nữa, tôi sẽ không khách sáo nữa đâu. Chị đây không phải dễ bắt nạt. Hãy tự trọng".

Sau khi sự việc bị 'bóc mẽ', nhan sắc của Đổng Hoa Hoa lẫn tình địch Trương Đại Dịch được mang ra bàn tán. Cư dân mạng Trung Quốc còn tìm ra nhiều hình ảnh cũ của 2 phụ nữ này và cho rằng nhan sắc của cả 2 đều đã có sự can thiệp của dao kéo.

Vợ Tưởng Phàm - Đổng Hoa Hoa

Không đẹp sắc sảo hay xuất sắc đến mức "sắc nước hương trời" nhưng tổng quan gương mặt Đổng Hoa Hoa lại ưa nhìn, nhẹ nhàng. Nhiều người còn cho rằng 'Tưởng phu nhân' là một bạch phú mỹ (chỉ những cô gái có làn da trắng mịn, thanh tú, xuất thân từ gia đình giàu sang, quyền quý).

Đổng Hoa Hoa được cho là đã mở khóe mắt, cắt mí, làm mũi.

Tuy nhiên, khi so sánh với hình ảnh cũ thì gương mặt của Đổng Hoa Hoa hiện tại cũng có một vài nét thay đổi. Mắt của cô hiện tại có phần to và rõ 2 mí hơn. Cánh mũi thon gọn, thanh thoát hơn hẳn trước đây. Ngoài ra, bà xã của chủ tịch Taobao cũng được đồn đoán là đã can thiệp đến khung xương mặt vì trước đây cô có khuôn mặt vuông.

So với trước đây, gương mặt hiện tại của Đổng Hoa Hoa thon gọn hơn.

Người tình Tưởng Phàm - Trương Đại Dịch

Khi đặt Trương Đại Dịch và Đổng Hoa Hoa lên bàn cân sắc đẹp, rõ ràng 'tiểu tam' có lợi thế về sự trẻ trung hơn hẳn dù 2 người cùng sinh năm 1988. Tuy nhiên, cộng đồng mạng cũng chỉ ra đây không phải nhan sắc tự nhiên của nữ người mẫu.

Hình ảnh được cho là Đại Dịch trước và sau khi thẩm mỹ.

Nhiều ý kiến cho rằng Đại Dịch đã mở rộng khóe mắt, làm mắt 2 mí, độn sống mũi giữa 2 mắt, thu gọn đầu mũi, bơm môi và tiêm filler toàn bộ gương mặt để có nhan sắc như hiện tại.

Nhan sắc hiện tại của Trương Đại Dịch.

Duk Sun