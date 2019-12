10 sao nữ luôn tự tin dù bị chê bai ngoại hình

Ngoại hình và phong cách thời trang của Lady Gaga luôn là một trong những chủ đề làm xuất hiện nhiều phản ứng trái chiều. Tuy nhiên, nữ ca sĩ luôn tự tin vào bản thân mình và cố gắng bỏ qua những lời phán xét. "Tôi nghe nói cơ thể tôi là chủ đề được đem ra bàn luận, tôi chỉ muốn nói rằng tôi tự hào về bản thân mình và bạn cũng nên như vậy. Bất kể bạn là ai, bạn làm công việc gì đi chẳng nữa. Tôi có cả triệu lý do để cho bạn thấy bạn chăng cần phải làm vừa lòng bất cứ một ai. Hãy cứ là chính bạn mà thôi", giọng ca Born This Way khẳng định.