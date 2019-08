10 dấu hiệu cơ thể thiếu hụt vitamin C mà bạn dễ bỏ qua

Nướu sưng và chảy máu

Vitamin C là chất dinh dưỡng quan trọng giúp tăng cường sức khỏe nướu. Các nhà khoa học ước tính, phụ nữ trưởng thành cần khoảng 75 mg vitamin C mỗi ngày, nam giới trưởng thành cần 90 mg. Nếu hút thuốc, bạn sẽ cần thêm 35mg vitamin C so với tiêu chuẩn. Thiếu vitamin C khiến bạn dễ bị chảy máu nướu và sưng lợi.