HLV Mai Đức Chung: 'Chưa HC vàng nào khó như lần này'

live HLV Mai Đức Chung, Hoàng Thị Loan

HLV Mai Đức Chung và nữ tuyển thủ Hoàng Thị Loan trong buổi giao lưu.

- Nữ Việt Nam đã 6 lần vô địch SEA Games, trong đó, riêng HLV Chung cũng đã tham gia trong 4 lần giành huy chương vàng. Lần này khác gì so với những lần trước? (Quốc Vinh, 40 tuổi, Hải Dương)

- HLV Mai Đức Chung:

- Mỗi lần đoạt HC vàng đều có cảm xúc khác nhau. Kỳ SEA Games trước năm 2017 chúng tôi cũng đoạt HC vàng nhưng lần ấy tôi cảm thấy nó không căng thẳng và vinh dự như HC vàng năm nay. Năm nay chúng ta đá chia bảng và đá trực tiếp, chúng ta cùng bảng với Thái Lan và Indonesia ở bảng B, bảng bên kia có Philippines, Myanmar và Malaysia. Chúng tôi đã gặp Thái Lan ở vòng bảng rồi, cuối cùng gặp ở chung kết nữa cảm thấy căng thẳng đối đầu như vậy. Cũng là chiến thắng thôi nhưng trên tinh thần căng thẳng đấu trí. Chúng tôi đã làm hết sức mình, vận dụng hết sức lực để đội tuyển chúng ta vô địch lần này.

- Ông HLV Thái Lan sau trận nói rằng Thái Lan vẫn có thực lực mạnh hơn Việt Nam. Ông đánh giá thế nào về nhận xét này? (Nhơn, 30 tuổi, TP HCM)

- HLV Mai Đức Chung:

- Hoàn toàn đúng. Trước trận đấu tôi đã nói với các bạn ấy rằng chúng ta là cửa dưới, chúng ta phải biết người biết ta. Rõ ràng Thái Lan hơn chúng ta về tầm vóc, thể lực, sức mạnh, và cả kỹ chiến thuật. Đội bạn có VĐV số 8 cao to, chúng tôi phải phân công Thái Thị Thảo đi đâu đi đấy, kèm một. Một vài cầu thủ khác cao hơn chúng ta, đứng cùng hơn hẳn một cái vai chưa nói cả cái đầu, nếu chơi bóng bổng thì gây khó khăn rất nhiều cho chúng ta. Tất nhiên, ban huấn luyện chúng tôi có đấu pháp hợp lý, bên cạnh đó nhờ các VĐV có thực hiện được hay không, đó mới là quan trọng.

- Tại giải AFF Cup nữ hồi tháng 8, tuyển nữ cũng thắng Thái Lan ngay trên sân nhà của họ, cảm xúc trong chiến thắng ấy và chiến thắng trong chung kết SEA Games hôm 8/12 của hai thày trò có khác nhau không? (Mai Trang, 34 tuổi, Hà Nội)

- Hoàng Thị Loan:

- Thật ra giải hồi tháng 8 tôi không tham gia. Còn ở SEA Games may mắn là lần đầu tiên được HC vàng luôn nên tôi rất vui và hạnh phúc. Lần đầu mà lại được khán giả cổ vũ nhiệt tình, nhiều người biết đến mình, nhiều cảm xúc lắm.

- HLV Mai Đức Chung:

- Mỗi trận đấu có cảm xúc khác nhau. Ở AFF Cup rõ ràng chúng ta chiến thắng Thái Lan mà không có CĐV đông như vừa qua ở SEA Games, đấy là một cảm xúc. Chúng tôi vẫn chiến đấu hết sức mình vì màu cờ sắc áo, vì danh dự của Việt Nam chúng ta. Chúng tôi vượt qua áp lực lớn khi phải thi đấu trên sân nhà của người ta, rất đông khán giả. Ở AFF Cup thì chỉ dành riêng cho bóng đá nữ trong khu vực thôi nhưng ở SEA Games lần này, là một đại hội thể thao khu vực có cả các môn khác nữa nên huy chương đạt được rất ý nghĩa. Chúng tôi rất vinh dự, tự hào khi chiến thắng một lần nữa.

- Thái Lan không chỉ có chiêu trò trên sân mà ngoài sân nữa, ông và BHL đã làm gì để hóa giải? (Anh Tuấn, 24 tuổi, Lạng Sơn)

- HLV Mai Đức Chung:

Anh dùng từ hóa giải rất đúng. Tôi xin kể chuyện này, hơi dài dòng một chút. Ngay từ khi rời khách sạn ra sân, xe của đội Thái Lan đỗ trước xe chúng ta. Tôi quyết định cả đội lên xe trong khi Thái Lan chưa lên. Tôi nói với cảnh sát dẫn đoàn đề nghị xe Thái Lan lùi lại nhường xe Việt Nam lên trước vì xe họ chưa có người. Trước khi đi thi đấu mà xe lùi thì không tốt phong thủy lắm, rõ ràng chúng ta thắng một bước. Khi ra sân. tôi ra trước, một lúc sau VĐV Thái Lan ra, rất đông mà sân họ bên kia mà họ sang sân mình. Tôi để ý có một cô đến sát cầu môn mình, nhét cái gì vào cột cầu môn, lúc sau giả vờ buộc dây giày rồi đi. Tôi bảo trợ lý Tuấn - HLV trưởng đội Hà Nội - xem góc cầu môn có gì. Tuấn ra cầm lên một đồng xu. Rõ ràng họ làm mọi cách để thắng chúng ta. Đây là một trận căng thẳng vì đội nam đã bị U22 loại, giờ chỉ trông chờ vào đội nữ nhưng cũng không được. Bên sân kia họ cũng nhét đồng xu, tôi nghĩ như kiểu may mắn với họ. Tôi đã quan sát nên đưa ra quyết định rất nhanh, cũng có chút duy tâm.

- Có lúc nào đó, ông và Kiều có đôi chút chạnh lòng rằng nếu không trở về cùng đội tuyển bóng đá nam, tuyển nữ cũng sẽ được chào đón, nhưng có thể không hoành tráng như vậy? (Bùi Hà, 29 tuổi, Nghệ An)

- Hoàng Thị Loan:

- Bóng đá nam luôn nổi trội hơn bóng đá nữ, được khán giả dành nhiều sự quan tâm nhưng tôi không chạnh lòng vì đã quen với điều đó trước giờ rồi. Vấn đề đấy không quan trọng lắm.

- HLV Mai Đức Chung:

Tôi xuất thân từ bóng đá nam, tôi cũng làm bóng đá nam nhiều rồi, cũng được khán giả, CĐV ra sân cổ vũ nhiều. Giờ tôi làm bóng đá nữ nói thật tôi cũng so sánh và chạnh lòng, thương cho các cháu. Tại sao cũng là thi đấu 90 phút, thậm chí trận vừa qua 120 phút, dưới thời tiết nắng nóng, và cả mưa gió mà tại sao không có khán giả đến sân. Là HLV tôi cũng suy nghĩ chứ. Nhưng tôi thấy trên thế giới người ta vẫn ưu tiên nam nhiều hơn, chúng ta cũng vậy nên dần tôi đã quen, không suy nghĩ so sánh gì. So sánh cũng không được, tôi cũng nói với các cháu rằng chứ chơi hết mình đi, chúng ta đá tốt rồi nhất định khán giả sẽ đến với chúng ta. Ví dụ như ở trận bán kết gặp Philippines vừa rồi và chung kết, khán giả cũng đến khá đông và cổ vũ hết mình.

Hoàng Thị Loan theo đuổi bóng đá vì đam mê mà không sợ tàn phai nhan sắc.

- Khoảnh khắc nào HLV Chung và toàn đội cảm thấy ấn tượng nhất về sự cổ vũ nhiệt tình đến từ các CĐV dành cho đội tuyển bóng đá nã? (Vũ Bảo. 30 tuổi, Điện Biên)

- Khi khán giả đến sân xem các nữ tuyển thủ thi đấu lăn xả, đúng với tinh thần phụ nữ Việt Nam. Lúc ấy các bạn đã chơi trên 100% sức, khó khăn nhất cũng không nề hà. Ví dụ như khi tôi thay Nguyễn Thị Xuyến mệt ra, bên bạn cũng thay cầu thủ số 11, cô ấy chuyển giới như nam giới rất khỏe như đàn ông. Tôi gọi Loan ra và thay Xuyến. Loan rất khỏe và có tốc độ tốt, bắt chặt cô ấy. Loan đã hoàn thành nhiệm vụ. Chúng tôi đối đầu cả trong sân lẫn ngoài sân, cả đấu pháp. Một trận tôi xếp Yến đá đầu, trận này tôi lại cất Yến ra ngoài, chưa muốn Yến vào vội vì Yến vào mà chưa phát huy được khả năng thì sẽ sụp đổ. Khi Yến nhìn thấy điểm yếu của Thái Lan, khích động tinh thần của Yến ở ngoài. Y như rằng, ở hiệp hai tôi thay Yến vào, Yến hoạt động mạnh mẽ hơn và ghi bàn thắng ở hiệp phụ.

Ngày hôm qua, khi đội tuyển nữ cùng trở về với các đội tuyển khác sau khi tham dự SEA Games 30. Khi được đón ở sân bay, Cảm xúc của Loan lúc ấy như thế nào? (Tuấn Anh, 38 tuổi, Hà Nội)

Hoàng Thị Loan:

- Thực sự tôi cảm thấy rất vui khi gia đình, chị em đến đón, tiếc là không được gặp mặt. Vui và hạnh phúc khi thấy nhiều người chào đón nhiệt tình. Hôm qua nhà tôi có chị gái, tôi bảo bố mẹ ở nhà vì đường xa, đi đêm về muộn. Cuối cùng không gặp được ai (cười).

- Loan đã có người yêu chưa? (Văn Hoàng, 26 tuổi, TP HCM)

- Hoàng Thị Loan:

Cũng có nhiều người tìm hiểu nhưng tôi chưa chọn ai, chắc có lẽ chưa gặp người phù hợp. Vì cũng bận nên thời gian tìm hiểu ít.

- Khi Kiều bị đau, Loan nghĩ gì, nếu Kiều phải ra sân thì ảnh hưởng như thế nào đến toàn đội? E có sợ bị chấn thương như thế không? (Vinh Hải, 47 tuổi, Hà Tĩnh)

- Hoàng Thị Loan:

Lúc đó Kiều rất đau nhưng tinh thần không đi xuống. Nếu là tôi thì tôi vẫn quyết tâm thi đấu hết mình. Mọi người không kịp ra động viên, ở ngoài chỉ hét cố lên thôi.

- Trong trận bán kết và chung kết, mỗi khi Loan vào sân, khán giả đều ồ lên vì em trông xinh xắn quá, như hot girl. Loan cảm thấy như thế nào khi nhận được lời khen như vậy? (Mỹ Khanh, 33 tuổi, Quảng Bình)