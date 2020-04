Tâm sự, chia sẻ buồn vui, những khó khăn, thách thức... là chìa khóa giải tỏa áp lực và là phương pháp cần thiết với mọi người. Giao tiếp cũng là một phần không thể thiếu, giúp đầu lạnh, tim nóng, vượt qua dịch bệnh của Vũ Cát Tường. Giao tiếp online là cách cô lựa chọn.

Vài ngày trước, Vũ Cát Tường thực hiện minishow trực tuyến, thu hút cả triệu người xem. Cô tự đệm đàn piano, gửi tặng khán giả loạt ca khúc gắn với tên tuổi như Tôi, The old you, Gió, We are the world, Có người, You're not alone... Ca sĩ hy vọng có thể kết nối với khán giả từ xa thông qua bài hát và những câu chuyện gần gũi, xóa nhòa khoảng cách khi cách ly tại nhà.