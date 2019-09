Suốt 10 năm, làn da trắng của Ngọc Trinh được nhiều người quan tâm, đặt câu hỏi "Ngọc Trinh trắng bằng cách nào?". Một số khán giả cho rằng "Nữ hoàng nội y" tắm trắng bằng thuốc bắc, chích trắng, thậm chí là "thay máu lột da"... Đáp trả mọi tin đồn, người đẹp gốc Trà Vinh nhiều lần khẳng định mình lột xác làn da và duy trì đến tận bây giờ nhờ một người bạn có cái tên thân mật “Chang Lavender".



Thực chất “Chang Lavender” là Lý Thùy Chang - CEO Viện thẩm mỹ Lavender, địa chỉ chuyên làm trắng da tại Việt Nam từ những năm cuối thập niên 2000 đến nay. Bà chủ 8x nhan sắc trẻ trung đã có đến 14 năm theo đuổi ngành làm đẹp. Ngọc Trinh từng nhận xét: "Trẻ cũng là lợi thế giúp Chang nắm bắt nhanh hơn các xu hướng làm đẹp hiện đại".

- Con đường khởi nghiệp của chị bắt đầu từ khi nào?

Chính xác từ khi còn là cô bé 15 tuổi, Chang đã nghĩ mình phải trở thành bà chủ. Gia đình Chang có truyền thống kinh doanh và mẹ Chang là người phụ nữ quyết đoán. Thay vì dạy Chang dịu dàng, thục nữ, cố gắng kiếm tấm chồng tốt để dựa dẫm như con gái nhà người ta, mẹ luôn dặn Chang "hãy tự quyết định cuộc đời mình và đừng bao giờ phụ thuộc vào ai cả".



Ảnh hưởng từ mẹ một phần, một phần tính cách của Chang từ bé đã được nhận xét “rắn rỏi chẳng khác đàn ông”. Sớm có cơ hội đến nhiều quốc gia trên thế giới và nhất là châu Âu, Chang nhận ra phụ nữ Việt Nam mình rất thiệt thòi, chỉ biết đến gia đình, chồng con và coi nhẹ việc chăm sóc bản thân. Trong khi phụ nữ ở các nước phát triển được tận hưởng các công nghệ làm đẹp hiện đại. Do đó Chang quyết định chọn ngành làm đẹp để khởi nghiệp với mong muốn thay đổi quan điểm của phụ nữ Việt Nam. Đó là lý do Viện thẩm mỹ Lavender ra đời với xuất phát điểm là một spa chuyên về làm trắng.

- Tại sao chị chọn dịch vụ làm trắng da là xuất phát điểm của Lavender?

Khi mở viện thẩm mỹ, ngay từ đầu Chang đã xác định sẽ xuất phát từ những gì phụ nữ đang thực sự cần. Có một điều Chang thấy rất rõ: phụ nữ châu Á nói chung và phụ nữ Việt nói riêng khao khát có được làn da trắng. Họ có thể dùng mọi cách để giúp mình trắng hơn, thậm chí bất chấp mọi hoàn cảnh. Nhưng đa số làn da của chị em có mức melanin cao, sắc tố da tối, nhạy cảm dễ khô ráp, trong khi khí hậu Việt Nam nhiệt đới gió mùa nên càng dễ sạm đen hơn. Bởi vậy để biển đổi làn da là điều vô cùng khó khăn. Khi mở viện thẩm mỹ, ngay từ đầu Chang đã xác định sẽ xuất phát từ những gì phụ nữ đang thực sự cần. Có một điều Chang thấy rất rõ: phụ nữ châu Á nói chung và phụ nữ Việt nói riêng khao khát có được làn da trắng. Họ có thể dùng mọi cách để giúp mình trắng hơn, thậm chí bất chấp mọi hoàn cảnh. Nhưng đa số làn da của chị em có mức melanin cao, sắc tố da tối, nhạy cảm dễ khô ráp, trong khi khí hậu Việt Nam nhiệt đới gió mùa nên càng dễ sạm đen hơn. Bởi vậy để biển đổi làn da là điều vô cùng khó khăn.

Tính Chang cái gì khó mới phải làm chứ dễ thì mọi người làm hết rồi. Vì thế Chang tìm đến Nhật Bản, Hàn Quốc - những quốc gia nổi tiếng về các phương pháp làm trắng để học hỏi và tự làm "chuột bạch" thí nghiệm các công nghệ của họ. Sau đó mạnh dạn đề nghị hợp tác với các tập đoàn làm đẹp để tìm ra công thức trắng da dành riêng cho phụ nữ Việt.

- Chị gặp khó khăn, thuận lợi gì khi khởi nghiệp?

Rất nhiều, đặc biệt là khó khăn. Lúc hừng hực khí thế nhất là khi Chang nhận được những “cú tát” đầu tiên trong đời. Khó khăn lớn nhất khi đưa công nghệ tiên tiến về Việt Nam là thuyết phục khách hàng. Không ít người băn khoăn chi phí 3-5 triệu đồng cho một liệu trình làm trắng là quá đắt. Làm thế nào để chị em tin tưởng mình có thể giúp họ là chuyện không hề dễ dàng.



Khó khăn chồng chất khó khăn vì ở thời điểm đó “kem trộn” đang tràn lan trên thị trường và trở thành trào lưu. Việc khiến phái nữ từ bỏ thói quen để tiếp nhận cái mới là bài toán rất khó.

- Lavender đã giải bài toán đó ra sao?

Đến giờ Chang vẫn thầm cảm ơn ông trời vì đã cho mình cơ duyên gặp một người đặc biệt, người đã giúp Chang khẳng định được con đường mình đi là đúng đắn. Đó là Ngọc Trinh.



Khi ấy Trinh mới bước chân vào showbiz và vẫn còn là cô gái quê với làn da đen nhẻm. Qua giới thiệu của bạn bè, Trinh biết đến Chang. Cô ấy hiểu được tâm huyết của Chang và rất tin tưởng những gì Chang đang làm.



Chang vẫn nhớ Trinh nói đùa thế này: "Bà cứ lột xác cho tôi thành công đi, rồi người ta sẽ biết và tin bà". Đúng là qua Ngọc Trinh, Lavender có cơ hội "lột xác" làn da cho nhiều người hơn, từ những mỹ nhân như Quỳnh Nga, Hoa hậu Mỹ Linh, Á hậu Lệ Hằng... đến các chị em khát khao có làn da trắng.

- Mối quan hệ hiện tại của chị và Ngọc Trinh thế nào?

Chúng tôi đã đồng hành với nhau suốt 10 năm nay, cả hai luôn hỗ trợ nhau trong cả công việc lẫn cuộc sống. Trinh cũng là người Chang thông báo đầu tiên mỗi khi có công nghệ tắm trắng hay làm đẹp mới. Những ý kiến của Trinh có ý nghĩa lớn với Chang.

Thùy Chang thường được nhận xét có nét giống Ngọc Trinh, cô chia sẻ:



"Do chơi thân với nhau lâu nên tướng tá cũng giống nhau chăng? Có thể một phần cũng bởi cả hai có nhiều điểm chung về thói quen làm đẹp, có tip gì hay cũng chia sẻ cho nhau nên lâu dần ngoại hình cũng có xu hướng giống nhau".

- Chị từng chia sẻ thành công của Lavender là thu hút hàng triệu chị em đến làm đẹp, tắm trắng suốt hơn một thập kỷ hoạt động. Theo chị lý do nào dẫn đến thành công đó?

Chang nghĩ đó là sự tổng hòa của nhiều lý do. Nhưng lý do tiên quyết và hiển nhiên chính là hiệu quả mang lại. Làm trắng da tưởng đơn giản mà rất khó. Biến đổi da từ đen sang trắng đã khó rồi, làm sao để duy trì hiệu quả lâu dài thì càng khó hơn nữa.



Bởi vậy ở Lavender, Chang bắt buộc phải có những công thức trắng da riêng biệt phù hợp với từng người nhằm đảm bảo hiệu quả và an toàn nhất. 14 năm phát triển là 14 năm Chang phải “biến hóa” các công thức làm trắng da. Sở dĩ Chang dùng từ “biến hóa” vì không chỉ là ở máy móc, công nghệ mà những tinh chất, sản phẩm sử dụng cho khách hàng cũng được nghiên cứu và tính toán tỉ mỉ, sao cho mang lại hiệu quả tốt nhất.

- Chang đặt ra yêu cầu gì mỗi khi nhập công nghệ trắng da mới?

Yêu cầu quan trọng đầu tiên là giải pháp nào cũng phải xuất phát từ mong muốn và nhu cầu thực sự của chị em. Có vậy mới khiến họ hài lòng. Tất cả đều phải đáp ứng được những cái “nhất” như: mới nhất, hiện đại nhất, hiệu quả và an toàn nhất.



Một yêu cầu nữa cũng rất quan trọng là trải nghiệm mà các công nghệ mang lại cho khách hàng khi làm trắng da ở Lavender. Ví dụ công nghệ mới đây nhất Chang mang về có tên là Infra Aquasonic, ngoài hiệu quả mà nó mang lại thì điều khách ấn tượng với chiếc máy này là... nằm bên trong thích quá, không muốn ra. Do máy có hệ thống xông hơi thải độc da và giảm mỡ, kết hợp hệ thống tĩnh điện nên các cơ được massage thư giãn. Các công nghệ ở Lavender không dừng lại ở làm trắng mà còn hơn thế nữa.

- Xinh đẹp, thành công, vì sao Chang vẫn thường xuyên chia sẻ trên trang cá nhân mình đang “ế”?

Chang cũng trải qua một vài mối quan hệ nhưng chưa thấy ai hợp, có lẽ vì đàn ông họ “sợ” những người phụ nữ như Chang, mạnh mẽ và độc lập, nhiều khi muốn yếu đuối mỏng manh một chút cũng không được. Tuy nhiên, Chang vẫn luôn quan niệm: cuộc đời giống như một ngọn núi, khúc hiểm trở nhất là những năm 20 tuổi, Chang vẫn có thể vượt qua một mình. Bây giờ khi đã 30 tuổi, leo lên đỉnh núi rồi, thì người đồng hành xuất hiện sớm hay muộn cũng không còn quá quan trọng nữa.