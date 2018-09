Công dụng đặc biệt

của nồi dưỡng sinh

Nội dung: Khánh Anh

Thiết kế & sáng tạo: Hồ Cường, Trung Lê

Video: Công Khang, Trung Vũ

Kỹ thuật: Quốc Toàn

Nghiên cứu công bố năm 2009 của Trung tâm thông tin công nghệ sinh học (thuộc Viện Y học quốc gia Mỹ) cho thấy phương pháp luộc không cần nước giúp giữ lại nhiều dưỡng chất nhất so với xào, nấu, luộc với nước hay cho vào lò vi sóng.“Hầu hết các loại rau củ trong 20 loại khảo sát như bông cải, bí ngòi, cà rốt đều mất vitamin C, B1, các chất chống oxy hóa… Nhất là khi luộc trong nước, dưỡng chất giảm 50%. Phương pháp nấu không dùng nước giúp giữ lại trên 90% dưỡng chất”, khảo sát đưa ra kết luận.Để đạt tỷ lệ lưu giữ chất dinh dưỡng cao sau khi nấu, các chuyên gia ẩm thực cho biết việc lựa chọn vật liệu nấu đóng vai trò quan trọng. Các dòng sản phẩm hỗ trợ phương pháp nấu không cần nước được đánh giá cao, giúp xây dựng thói quen giữ gìn sức khỏe ngay từ trong gian bếp.Sau 14 năm nghiên cứu, Công ty TNHH Minh Long I chế tạo thành công các dụng cụ nấu bằng sứ dưỡng sinh giúp chế biến nhiều món với các loại thực phẩm khác nhau. Trong đó có cách thức mới là luộc, hấp mọi loại thực phẩm mà không cần nước.Sản phẩm được làm từ chất liệu hiếm từ thiên nhiên như: cao lanh, tràng thạch, thạch anh, đất sét và các nguyên tố khoáng hiếm, không chứa chì, cadmium giúp giảm nguy cơ tích tụ độc tố gây ung thư và an toàn cho sức khỏe. Chất liệu sứ dưỡng sinh được nung ở nhiệt độ rất cao, chất men trơ nên không bị xâm thực bởi các chất axit và kiềm có trong thực phẩm; vừa giữ nguyên hương vị thuần khiết của thực phẩm vừa đảm bảo sức khỏe người tiêu dùng.Từng chi tiết nhỏ như độ vát của đáy nồi, độ cong của thành nồi và thiết kế nắp… đều được nghiên cứu kỹ lưỡng nhằm tối ưu hóa công năng, tăng cường bước sóng hồng ngoại, tranh thủ lượng nước chứa dưỡng chất từ thực phẩm tiết ra để làm chín món ăn.Bộ sản phẩm sứ dưỡng sinh gồm nhiều loại phù hợp với các kiểu nấu khác nhau như luộc hoặc hấp không cần nước, hầm, chiên, xào, nướng… Thực phẩm có thể chiên, nấu ở nhiệt độ thấp hơn thông thường mà vẫn chín nhanh, chín đều, chín sâu từ bên trong, giữ được hương vị đặc trưng với những dưỡng chất tốt nhất.Minh Long đặt kỳ vọng tạo ra cuộc cách mạng trong việc nấu ăn, thúc đẩy lối sống sạch, sống khỏe bằng cách xây dựng thói quen nấu nướng lành mạnh, cùng với bộ nồi có công năng đặc biệt, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, chất lượng đã được kiểm định.