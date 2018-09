- Gần 50 tuổi, người ta vẫn thấy Giáng My sung sức trong mọi lĩnh vực dù chị đã hoạt động gần ba thập kỷ trong ngành nghệ thuật. Vì sao chị không chọn cho mình cuộc sống êm đềm, bớt phiền lo?

- Điều gì quan trọng nhất với chị ở thời điểm hiện tại?







- Chị làm cách nào để luôn tràn đầy năng lượng giữa cuộc sống bộn về gia đình và công việc?







- Chị được mệnh danh "hoa hậu không tuổi" vì ngoại hình trẻ trung, làn da sáng mịn. Bí quyết của chị là gì?

- Bước vào độ tuổi trên 30, làn da của phụ nữ vấp phải vấn đề lão hoá. Chị làm sao để chống lại tình trạng nếp nhăn, sạm da?

- Yếu tố ăn uống quan trọng như thế nào trong quá trình làm đẹp của chị?









- Phụ nữ, ai cũng ước mơ cho mình một cuộc sống êm ả, mỗi ngày trôi qua thật nhẹ nhàng. Tôi thì ngược lại, chưa bao giờ bằng lòng với bản thân, không cho phép mình trì trệ. Từ sáu tuổi, tôi đã vào Nhạc viện Hà Nội ở nội trú. Cảm giác mỗi ngày đều hát múa, tập luyện, biểu diễn theo mình đến tận bây giờ. Khi không làm gì, tôi cảm thấy rất nhàm chán.Tôi quan điểm, niềm vui chỉ đến khi chúng ta hoàn thành được những mục tiêu trong cuộc sống và công việc. Trái đất còn quay, là tôi còn làm việc. Nhiều người nói với tôi rằng: "Giáng My mơ đoạt Oscar hay sao mà làm ngày làm đêm thế?"Dĩ nhiên, tôi không phải đặt những đích đến viển vông hay mơ ước xa vời. Tôi không mơ đến ngày mình trở thành nhân vật lừng lẫy, mà chỉ mong buổi từ thiện cho bà con vùng sâu được suôn sẻ. Tôi cũng không ước mình phải xây dựng nên một cường quốc hay đế chế, mà đơn giản chỉ cần khu vườn sau nhà luôn xanh mát.- Quan trọng nhất với tôi là dung hoà giữa gia đình và công việc. Khoảng vài năm trước, tôi sở hữu ngôi nhà ở trung tâm, làm viêc chỉ cần đi xuống tầng, nhưng quá bận nên thời gian tôi ở bên bố mẹ chỉ đếm theo giờ, phút. Ít có ngày nào đại gia đình quây quần bên nhau. Do đó, từ cuối 2016, tôi đã chuyển cả gia đình trở về khu dân cư yên tĩnh hơn ở Thảo Điền, quận 2. Nhờ không gian sống cách xa sự ồn ào của phố thị, tôi cho phép mình sống chậm, thời gian bên gia đình nhiều hơn.Mỗi cuối tuần, con gái Anh Sa đều bay từ Hà Nội về Sài Gòn để gặp ông bà và mẹ. Có thể cả tuần tôi bay nước ngoài, nhưng về đến nhà là chúng tôi lại đi mua sắm cùng nhau, vào bếp chuẩn bị những món ăn nóng hổi. Tôi hạnh phúc khi bố mẹ có những ngày tháng tuổi già khoẻ mạnh, yên bình bên con cháu.- Tôi rất chú trọng yếu tố sức khỏe của bản thân. Chỉ khi có sức khoẻ, chúng ta mới có thể thể chăm sóc gia đình, phục vụ cho công việc và cống hiến cho xã hội. Tôi thường nửa khuyên, nửa đùa với các bạn gái rằng: "Phụ nữ phải yêu bản thân trước mới có sức yêu người khác".Việc đơn giản nhất để chăm sóc cho sức khoẻ là lắng nghe cơ thể. Từng dấu hiệu nhỏ như làn da bỗng dưng sạm màu, đôi môi nứt nẻ hoặc kén ăn đều được tôi tìm hiểu kỹ lưỡng. Tôi thường xuyên khám tổng quát tại bệnh viện, trung bình ba đến sáu tháng một lần. Các bác sĩ mới là người nắm rõ tình trạng sức khỏe của bạn từ sâu bên trong. Họ sẽ biết cơ thể của bạn đang thiếu dưỡng chất nào hoặc đang dị ứng với loại thực phẩm nào.Hơi thở cũng là yếu tố quan trọng nhiều người bỏ qua. Khi gặp căng thẳng, chúng ta ít kiểm soát được nhịp hít thở, khiến các thành mạch tắc nghẽn. Tôi tập thở mọi lúc mọi nơi, khi di chuyển trên máy bay hoặc khi chuẩn bị quay hình. Việc đó giúp máu huyết lưu thông dễ dàng hơn, suy nghĩ sáng suốt hơn, giải quyết mọi công việc đều thuận lợi.- Một phần do yếu tố di truyền, bố mẹ tôi đều có làn da rất mịn màng. Thêm vào đó, các chị em tôi được mẹ dạy phương pháp dưỡng da từ thành phần thiên nhiên từ tấm bé. Sau vườn nhà, mẹ trồng rất nhiều loại rau và thảo dược, phục vụ nhu cầu trong gia đình. Tôi còn nhớ, mới mấy tuổi đầu, mẹ đã bắt chúng tôi ăn nghệ nướng chấm mật ong hoặc nghiền nát khoai tây trộn với sữa tươi đắp lên mặt.Con trẻ thì không có ý thức, chỉ làm theo lời người lớn. Sau này nghĩ lại, tôi phải cảm ơn bà nhiều. Thậm chí, các phương pháp này theo tôi đến tận bây giờ. Hiện tại, tôi giữ thói quen xông hơi, bấm huyệt, đắp mặt nạ tảo biển tự làm, bổ sung viên uống dưỡng chất để giữ làn da đẹp từ bên trong.- Càng lớn tuổi, làn da càng nhạy cảm với các yếu tố tác động từ cả bên trong và bên ngoài. Kẻ thù lớn nhất của chị em phụ nữ là tia tử ngoại và môi trường ô nhiễm. Do đó, tôi luôn dùng kem chống nắng để tạo một lớp màng bảo vệ. Thậm chí, cả những buổi quay trong nhà, trước ánh đèn cường độ cao, tôi cũng phải dùng mỹ phẩm chống nắng để che chắn. Ngoài ra, tôi không dùng thêm gì khác, hạn chế bôi trét các mỹ phẩm giúp làm trắng cấp tốc vì thành phần thường gây kích ứng và làm yếu hàng rào bảo vệ da. Tôi chọn phương thức nuôi dưỡng chậm nhưng an toàn và lâu dài.Tôi không chuộng mỹ phẩm bôi, nhưng thường xuyên sử dụng các thực phẩm chức năng làm đẹp da. Đơn cử, tôi lựa chọn viên uống trắng da Probio White với công thức chứa men vi sinh, giúp cải thiện sức khỏe của hệ tiêu hóa đồng thời làm trắng sáng và chống lão da.Trước khi uống, tôi nghiên cứu rất kỹ tác dụng của những hoạt chất làm đẹp da an toàn như vitamin C, collagen, glutathione,… để yên tâm sử dụng đều đặn mỗi ngày. Sau 3 tháng, làn da tôi căng tràn sức sống và sự tươi sáng, khoẻ khoắn, sau những ngày quay hình liên tục ngoài nắng. Tôi còn sử dụng kết hợp một số thực phẩm bổ sung giúp xương cứng cáp, tiêu hoá tốt, giảm mất ngủ.Ngoài ra, tôi cũng theo đuổi quy trình chăm sóc da với mỹ phẩm đều đặn sáng và tối, không đến năm phút mỗi lần. Tôi tuân thủ ba bước: rửa mặt sạch sâu, cân bằng da bằng tinh chất hoa hồng và bổ sung độ ẩm bằng kem chuyên dụng. Ba loại mỹ phẩm này đều có đầy đủ tại nhà riêng, công ty hoặc túi xách du lịch của tôi. Tôi không cho phép mình bỏ quên quy trình này dù bận rộn cách mấy.- Tôi quan niệm tất cả các yếu tố nạp vào cơ thể đều ảnh hưởng đến sắc diện của bạn. Tôi không kiêng khem, ăn theo sở thích nhưng rất kỹ lưỡng phần chọn nguyên liệu, ưu tiên các phương pháp chế biến sạch như luộc, hấp, giữ lại tối đa chất dinh dưỡng có trong thực phẩm.Ngoài ra, là người của công chúng, tôi giữ dáng bằng cách chỉ ăn tối đa 50% dạ dày, hạn chế tinh bột, ăn nước nhiều hơn cái. Điều đó giúp mình thoải mái và vui vẻ trong việc ăn uống, nhưng vẫn giữ vóc dáng thanh mảnh.