Đặc điểm mũi người châu Á là mũi ngắn, xương mũi to bè, đầu mũi to, cánh mũi rộng… Một số trường hợp được cho là khó can thiệp và chỉnh sửa bằng các thao tác thông thường cần phải áp dụng những kỹ thuật đặc biệt nhằm giúp kéo dài và làm thon đầu mũi, dựng lại sóng mũi thanh mảnh với độ lướt mềm mại, khuôn mặt thanh thoát.Trên thực tế, có nhiều trường hợp phải phẫu thuật lại để chỉnh sửa mũi khiếm khuyết, biến chứng do mổ trước đó. Việc sửa lại những chiếc mũi hỏng do làm sai cách kỳ công hơn nhiều so với một chiếc mũi bình thường.

Các biến chứng phổ biến gồm: bóng đỏ do nâng mũi dùng sụn slicon; chỉnh hình mũi Sline không đúng kỹ thuật gây biến dạng mũi nghiêm trọng như thủng, biến dạng đầu mũi; những ca phẫu thuật mũi khó, mũi hỏng nặng do phẫu thuật thẩm mỹ sai cách; mũi ngắn hếch méo mó, mũi biến dạng nặng do bơm tiêm silicon lỏng; khắc phục ca mũi hoại tử nặng do phẫu thuật sai cách khiến đầu mũi bị co rút và móp méo…