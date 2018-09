Cristóbal Balenciaga sinh năm 1895 tại Geteria, một thị trấn chài lưới ở vùng Basque, Tây Ban Nha. Mẹ của ông là một thợ may. Ngay từ khi còn nhỏ, Balenciaga đã được cùng mẹ đến nơi bà làm việc và bắt đầu tiếp xúc với quần áo, vải vóc từ lúc đó. Khi lên 12 tuổi, ông chính thức trở thành một thợ may học việc, và sớm có khách hàng trung thành đầu tiên là nữ hầu tước Casa Torres, người phụ nữ danh giá nhất trong vùng. Bà đã gửi ông đến Madrid để được đào tạo bài bản về nghề may đo.

Balenciaga luôn được kính trọng khi là một trong số rất ít các nhà thiết kế thời trang cao cấp trong lịch sử có thể tự tay vẽ, cắt và khâu những bộ trang phục kiểu mẫu thể hiện được quan niệm nghệ thuật của bản thân. Ông là một thợ may bậc thầy, người nổi tiếng với những thiết kế có cấu trúc phức tạp. Cristóbal Balenciaga có khả năng chuyển tải thành công những tưởng tượng trong đầu thành bản vẽ trên giấy và sau đó cắt may, biến chúng thành một bộ váy chân thực. Ông từng nhấn mạnh rằng: “Một nhà thiết kế thời trang cao cấp phải là một kiến trúc sư cho toàn bộ thiết kế, một nhà điêu khắc cho khuôn dáng, một họa sĩ cho màu sắc, một nhạc công cho sự hòa điệu và một triết gia cho sự cân bằng”.



Balenciaga thành công với sự nghiệp thiết kế khi còn rất trẻ ở Tây Ban Nha. Ông mở cửa hàng đầu tiên của cuộc đời tại San Sebastián vào năm 1919, và sau đó tiếp tục mở rộng chi nhánh ra hai thành phố lớn nhất là Mandrid và Barcelona. Gia đình hoàng gia Tây Ban Nha và giới quý tộc đều mặc các thiết kế của ông. Nhưng, khi cuộc chiến Tây Ban Nha nổ ra, Balenciaga buộc phải đóng các cửa hàng và chuyển đến Pháp sinh sống. Tại đây, ông bắt đầu gây dựng tên tuổi và tạo nên ngôi vương khi mở cửa hiệu thời trang may đo cao cấp tại số 10, đại lộ Georges V, Paris vào tháng 8/1937.