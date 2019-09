Xe của diễn viên 'Hobbs & Shaw' lao xuống vực 0 Chiếc xe hơi của nam diễn viên Kevin Hart lao xuống vực ở Malibu, California vào 1h sáng ngày 1/9 khiến anh và tài xế bị thương nặng.

Tai nạn xảy ra trên đường cao tốc Mulholland, tại một khúc cua quanh co. Theo TMZ, chiếc xe của Kevin Hart đã đâm qua hàng rào gỗ bên đường, lao xuống vực khoảng 3m. Đầu xe bị bẹp dúm khiến tài xế và người phụ nữ ngồi ghế phụ bị mắc kẹt. Lính cứu hỏa phải cắt mái để giải cứu họ ra ngoài.

Hiện trường vụ đâm xe của Kevin Hart.

Kevin Hart và lái xe bị thương nặng ở lưng, đang được điều trị tại bệnh viện ở Los Angeles. Trong khi đó, người phụ nữ đi cùng may mắn chỉ thương nhẹ. Cảnh sát cho biết, lái xe không có nồng độ cồn khi tai nạn xảy ra.

Kevin mới mua chiếc xe hơi này vào tháng 7 nhân dịp sinh nhật anh. Hôm 31/8, nam diễn viên còn khoe video lái xe đăng trên Instagram.

Kevin vừa góp mặt trong phim "Fast and Furious: Hobbs & Shaw".

Kevin Hart là diễn viên hài, nhà sản xuất phim người Mỹ. Ngôi sao 40 tuổi đã góp mặt trong hàng chục bộ phim Hollywood, nổi tiếng nhất với Jumanji: Welcome to the Jungle, The Wedding Ringer, Scary Movie 3... Gần đây anh góp mặt trong bom tấn Hobbs & Shaw, vai chỉ huy hàng không "lắm lời" Dinkley.

