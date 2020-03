Woody Allen kể về mối tình với con gái nuôi 0 Đạo diễn Woody Allen chia sẻ trong tự truyện rằng ông yêu Soon-Yi Previn cháy bỏng và chưa bao giờ hối hận khi cưới con gái nuôi bất chấp dị nghị.

Đạo diễn 84 tuổi viết về Soon-Yi Previn với những dòng chữ gợi cảm: "Ở giai đoạn đầu mối quan hệ của chúng tôi, khi ham muốn ngự trị tối cao... chúng tôi không thể rời tay khỏi nhau".

Đạo diễn Woody Allen và Soon-Yi Previn. Ảnh: Worldnews.

Tình yêu với con gái nuôi người Hàn Quốc được Woody Allen chia sẻ cởi mở trong cuốn tự truyện Apropos of Nothing sắp phát hành. Đạo diễn ba lần đoạt giải Oscar bắt đầu qua lại với Soon-Yi Previn vào năm 1991 khi ông đang gắn bó với mẹ nuôi của cô là nữ diễn viên Mia Farrow. Mia - Woody có chung ba người con nuôi và cậu con trai ruột trong 12 năm gắn bó (1980-1992).

Woody Allen cho biết ông và Mia Farrow về cơ bản đã chia rẽ khi ông bắt đầu hẹn hò con gái nuôi kém 35 tuổi. Đạo diễn Midnight in Paris nhớ lại ngày Mia phát hiện về vụ ngoại tình sau khi cô tìm thấy những bức ảnh khỏa thân của con gái 20 tuổi trong căn hộ riêng của Woody Allen. "Tất nhiên tôi hiểu sự choáng váng, thất thần và cơn giận dữ của cô ấy cũng như tất cả những cảm xúc khác", ông viết. "Đó là những phản ứng tất yếu".

Nhưng Woody nói ông không bao giờ hối tiếc: "Đôi khi, dù mọi thứ trở nên khó khăn và tôi bị chê trách khắp nơi, tôi được hỏi liệu mình có biết trước hệ quả không, có bao giờ ước chưa từng si mê Soon-Yi không, tôi luôn trả lời ngay trong tích tắc rằng mình vẫn sẽ làm như vậy".

Woody Allen bên Mia Farrow (giữa) và con gái nuôi Soon-Yi Previn (phải). Ban đầu, Soon-Yi là con nuôi của Mia với Andre Previn nhưng sau khi Mia chung sống với Woody Allen, cô gái gốc Hàn trở thành con nuôi của đạo diễn. Ảnh: Worldnews.

Ông thậm chí bày tỏ tình yêu cuồng say với Soon-Yi trong lời đề tựa cuốn sách: "Dành tặng Soon-Yi, người tuyệt vời nhất. Tôi đã dâng hiến cho em và không bao giờ hối tiếc".

Woody Allen kết hôn với Soon-Yi Previn vào tháng 12/1997 trong lễ cưới lãng mạn và riêng tư ở Venice, Italy - 5 năm sau khi ông chia tay Mia Farrow.

Viết về Mia Farrow, Woody Allen nói rằng ông đã có khoảng thời gian hơn 10 năm hạnh phúc với nữ diễn viên "rất, rất xinh đẹp". Tuy nhiên, Woody cho biết cảm xúc của ông dần nguội lạnh sau khi Mia sinh con trai Ronan Farrow năm 1987. Năm 1992, mối tình ngang trái với Soon-Yi vỡ lở, Woody và Mia chia tay. Trong phiên tòa tranh chấp quyền nuôi con, Mia Farrow tố cáo Woody quấy rối tình dục người con gái nuôi khác của họ là Dylan Farrow, 7 tuổi. Đạo diễn Hollywood không bị truy cứu hình sự trước cáo buộc này nhưng scandal tai tiếng đó theo ông đến suốt cuộc đời.

Woody Allen - Mia Farrow bên nhau hơn một thập kỷ và có bốn người con chung. Từ sau khi Woody yêu Soon-Yi và bị tố cáo quấy rối tình dục con gái nuôi Dylan, Mia và ba người con còn lại từ mặt ông đến tận bây giờ. Ảnh: Rex.

Trong cuốn hồi ký, Woody Allen phủ nhận chuyện quấy rối con gái nuôi. Đạo diễn cho rằng đây chỉ là những lời bịa đặt của Mia Farrow nhằm trả thù việc ông và Soon-Yi đến với nhau. "Tôi chưa bao giờ đưa ngón tay vào miệng Dylan, chưa bao giờ làm bất kỳ điều gì điều gì với con gái mà có thể hiểu sai là lạm dụng. Đó là một sự bịa đặt hoàn toàn từ đầu chí cuối", Woody viết.

Những vấn đề gây tranh cãi trong cuộc đời của Woody Allen khiến cuốn hồi ký Apropos of Nothing vướng vào hành trình gian nan khi xuất bản. Ban đầu tập đoàn Hachette muốn xuất bản cuốn sách nhưng họ vấp phải sự phản đối quyết liệt của các nhân viên và con trai Woody. Ronan Farrow - người từng giành giải Pulitzer với cuộc điều tra về quá khứ tấn công tình dục của nhà sản xuất phim Harvey Weinstein cho tạp chí New York Times - đã rất tức giận khi phát hiện bố định phát hành tự truyện. Tập đoàn Hachette buộc phải từ chối và sau đó Woody Allen ký được hợp đồng với nhà xuất bản Arcade.

Biên tập viên Jeannette Seaver của Arcade chia sẻ: "Trong thời đại kỳ lạ này, khi sự thật thường bị coi là tin giả, thì nhà xuất bản của chúng tôi muốn lên tiếng cho một nghệ sĩ đáng kính hơn là cúi đầu trước những người quyết tâm im lặng".

Woody Allen và người vợ Soon-Yi tại liên hoan phim Cannes 2016. Ảnh: AFP.

Trong khi đó, đại diện của gia đình Farrow phát biểu: "Gia đình chúng tôi sẽ không bình luận thêm về những lời dối trá của Woody Allen nhằm cố gắng làm chệch hướng khỏi những cáo buộc đáng tin cậy về sự lạm dụng của ông ta - điều đã nhận được sự ủng hộ của tòa án, các nhân chứng và trên hết là của Dylan".

Hoài Vũ