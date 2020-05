Won Bin hiếm hoi lộ diện 0 Nam diễn viên Won Bin xuất hiện trên đường phố Gangnam, Seoul hôm 13/5 để quay phim quảng cáo.

Trang Nate đưa tin rất nhiều người hiếu kỳ đã dừng lại nơi Won Bin quay quảng cáo để ngắm anh tận mắt. Ngôi sao Hàn có phong cách thời trang thanh lịch, thoải mái, mái tóc bồng bềnh. Mạng xã hội tràn ngập bình luận dành cho anh: "Dù anh ấy đã lên hàng "ajusshi" (ông chú), tôi vẫn không thể nào phủ nhận anh ấy quá nhiều sức hấp dẫn", hay "Làn da anh ấy vẫn rất đẹp, dù tuổi đã ngoài 40".

Won Bin trên đường phố Seoul.

Won Bin đã nhiều năm nay không đóng phim. Vợ anh từng tiết lộ tài tử đang tìm kiếm một tác phẩm có giá trị nghệ thuật nhiều hơn là thương mại. Hiện tại, Won Bin chủ yếu đóng quảng cáo, chụp hình tạp chí, chứ chưa bắt tay với bất cứ đạo diễn nào.

Won Bin ghi hình quảng cáo.

Tài tử Won Bin tên thật Kim Do Jin, sinh năm 1977, được khán giả yêu mến qua nhiều phim như Trái tim mùa thu, Cờ thái cực giương cao, Friends, Người mẹ... Bà xã của anh là diễn viên Lee Na Young, ngôi sao của hàng loạt phim Cô nàng quyến rũ, The Fugitive: Plan B... Gần đây, cô tái xuất màn ảnh với bộ phim Romance Is a Bonus Book.

Nguyễn Hương (Theo News)