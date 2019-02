Won Bin để tóc 'mì tôm', không đóng phim vẫn hot

Kiểu tóc "mì tôm" gắn bó với Won Bin vài năm nay. Từng là ngôi sao màn ảnh Hàn với "Trái tim mùa thu", "Cờ Thái Cực giương cao", "Friends"... nhưng nhiều năm nay, Won Bin chưa tái xuất màn ảnh. Phim điện ảnh gần đây nhất mà anh đóng là "The Man from Nowhere" năm 2010.