Will Smith cùng dàn sao trổ tài ca múa trong 'Aladdin'

'Aladdin' phiên bản người đóng duyên dáng và hài hước, mang tới những màn ca vũ đã mắt, đã tai do chính dàn diễn viên chính thể hiện.

Aladdin làm lại từ phim hoạt hình cùng tên nổi tiếng năm 1992 của hãng Disney. Câu chuyện phim trích từ tập truyện Nghìn lẻ một đêm, kể về chàng trai nghèo Aladdin (Mena Massoud đóng) trên hành trình chinh phục trái tim của công chúa Jasmine (Naomi Scott đóng) đối đầu Tể tướng phù thủy Jafar (Marwan Kenzari đóng) dưới sự giúp sức của Thần Đèn (Will Smith đóng).

Với một cốt truyện đã quá quen thuộc, Aladdin không tạo ra sự gay cấn hay đột phá trong tình tiết, cũng không kích thích người xem tò mò về kết cục. Đổi lại, bộ phim thỏa mãn khán giả về phương diện nghe nhìn.

Các màn ca hát, nhảy múa được dàn dựng công phu trải dài phim. Bối cảnh và trang phục được thiết kế tỉ mỉ với màu sắc rực rỡ, khắc họa kinh thành Agrabah xứ Ảrập mang sự đối lập giữa hoàng cung giàu sang và khu ổ chuột nghèo nàn. Những yếu tố này cộng hưởng tạo nên nhiều khung hình đã mắt.

Phục trang và bối cảnh trong phim được thiết kế kỳ công.

Âm nhạc là điểm sáng nâng đỡ toàn bộ phim. Ca khúc A Whole New World gắn liền với phiên bản hoạt hình 27 năm trước được phối lại, vừa đượm màu hoài niệm, vừa mang hơi thở hiện đại, với hai phiên bản: phiên bản song ca giữa nam - nữ chính và phiên bản xuất hiện ở cuối phim do Zayn Malik và Zhavia Ward trình bày. Bên cạnh đó, nhiều ca khúc mới được đưa vào phim như những đoạn tự sự, đối thoại của các nhân vật.

Mena Massoud vai Aladdin và Naomi Scott vai công chúa Jasmine hợp vai về ngoại hình và diễn xuất.

Lựa chọn diễn viên hợp vai là một thành công tiếp theo của phim. Mena Massoud tròn vai Aladdin. Naomi Scott hóa thân thành công chúa Jasmine thông minh và giàu năng lượng. Riêng Will Smith, gã Thần Đèn từng bị chỉ trích không hợp vai trước khi phim chiếu, bất ngờ tạo thiện cảm nhờ sự duyên dáng dù trong khoảnh khắc xúc động hay tình huống chọc cười. Anh cùng Nasim Pedrad (vai tỳ nữ của công chúa) trở thành cặp đôi tung hứng ăn ý, mang đến nhiều tiếng cười.

"Thần đèn" Will Smith và "tỳ nữ" Nasim Pedrad diễn hài duyên dáng.

Không đơn thuần diễn xuất, dàn diễn viên của Aladdin còn đích thân thể hiện các bản nhạc, bài nhảy trong phim. Will Smith trình bày một bản Rap dài với tiết tấu và ca từ vui nhộn. Naomi Scott khoe chất giọng đẹp với ca khúc Speechless truyền tải thông điệp nữ quyền. Mena Massoud chinh phục những bước nhảy điệu nghệ.

A Whole New World - phim Aladdin Bài hát A Whole New World qua phần thể hiện của hai diễn viên chính Naomi Scott và Mena Massoud

Phim Aladdin ca ngợi tình thân, tình bạn, lòng quả cảm, chân thành và sự tự tế, dành một lát cắt nhỏ để phản ánh ranh giới mong manh giữa khát vọng và tham vọng. Phim phù hợp với khán giả mọi lứa tuổi, được đầu tư về hình ảnh và âm nhạc, đậm tính giải trí. Bộ phim chiếu ở Việt Nam từ 24/5.

