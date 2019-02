Will Smith bị chê khi làm Thần Đèn xanh lét bên Aladdin

Trong một quãng nghỉ của lễ trao giải âm nhạc Grammy diễn ra tối 10/2 (theo giờ Los Angeles), trailer mới dài 1 phút của bộ phim Aladdin lần đầu được trình chiếu.

Will Smith bị chê khi làm Thần Đèn xanh lét bên cạnh Aladdin Will Smith hóa Thần Đèn xanh lét trong trailer của phim Aladdin

Thay vì nam chính Aladdin do Mena Massoud đóng, vị Thần Đèn do Will Smith thủ vai gây chú ý và tranh luận nhiều hơn. Trong phim, nam diễn viên da màu cởi trần, mang màu da xanh thẫm khá giống với nguyên bản Thần Đèn trong bản phim hoạt hình đình đám năm 1992.

Dù vậy, nhiều fan ruột của hãng Disney vẫn chê tạo hình của Smith trong phim không đẹp, gây thất vọng. "Hãy dừng lại việc này trước khi quá muộn", một người để lại bình luận. Cá nhân tài tử 51 tuổi hài hước viết trên trang cá nhân: "Tôi đã nói tôi sẽ hóa xanh mà. Mọi người phải tin tôi". Tuy nhiên, anh không phủ nhận lo lắng khi hóa thân thành một nhân vật mang tính biểu tượng văn hóa đại chúng như Thần Đèn.

Hình ảnh đầu tiên về diễn viên phim Aladdin trên tạp chí Entertainment Weekly hồi tháng 12 năm ngoái.

Tháng 12 năm ngoái, tạo hình của dàn nhân vật phim Aladdin lần đầu được hé lộ trên tạp chí Entertainment Weekly. Khi đó, "Thần Đèn" Will Smith giữ nguyên màu da thật, nhận nhiều chỉ trích vì anh không mang sắc xanh tím đặc trưng của nhân vật này. Đáp trả những nhận xét, Will Smith khẳng định kỹ xảo phim đang trong quá trình hoàn thiện.

Naomi Scott vai công chúa Jasmine và Mena Massoud vai Aladdin.

Aladdin là một trong các dự án phim live-action (phiên bản người đóng) cải biên từ các phim hoạt hình nổi tiếng cùng tên của hãng Disney. Phim kể về cuộc phiêu lưu của chàng trai nghèo Aladdin khi kết bạn cùng Thần Đèn vui tính. Phim khởi chiếu toàn cầu từ 24/5.

Phong Kiều

Ảnh: Entertaiment Weekly