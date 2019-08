'Vua sư tử' tái hiện tuổi thơ bằng kỹ xảo

Vua sư tử (Lion King) bắt đầu chiếu ở Việt Nam từ tối 17/7, được làm lại từ phim hoạt hình nổi tiếng cùng tên của hãng Disney. Truyện phim kể về hành trình trưởng thành của chú sư tử Simba hiền lành. Lúc còn nhỏ, Simba bị ông chú Scar gài bẫy, hiểu nhầm bản thân hại chết sư tử bố Mufasa nên áy náy mà bỏ đi. Những năm tháng đi lạc bên ngoài, Simba sống chan hòa và tự do bên những người bạn thuộc nhiều giống loài khác biệt. Khi biết được dã tâm chiếm đoạt ngôi vương của Scar, Simba thương xót cho cảnh ngộ của những người thân yêu, nhưng không đủ can đảm buông bỏ ám ảnh ấu thơ để chiến đấu với ông chú độc ác.

Trailer Lion King Trailer phim Vua sư tử

Là một dự án live-action (diễn xuất thật) chuyển thể từ hoạt hình, phim Vua sư tử không có nhân vật con người như các phim Người đẹp và Quái Vật, Aladdin, Dumbo - chú voi biết bay... Do đó, hình ảnh của phim phụ thuộc gần như hoàn toàn vào kỹ xảo điện ảnh. Đây là yếu tố thành công đầu tiên của phim bởi được thực hiện chỉn chu. Thiên nhiên hoang dã châu Phi bước lên màn ảnh rộng đầy quyến rũ với khung cảnh hùng vĩ và muôn loài thú tề tựu.

Châu Phi hoang dã được tái hiện trong phim.

Không chỉ đẹp mắt, hình ảnh trong Vua sư tử còn gợi cảm giác rất tinh tế. Những hoang mạc trải ra bất tận gợi không khí khô cằn, nóng bức và biến những nhân vật trên khung hình trở nên nhỏ bé. Những cánh rừng phủ xanh màu lá cùng tiếng suối, tiếng thác lại mang đến sự mát lành và dễ chịu.

Trong khi đó, tạo hình nhân vật được thiết kế tỉ mỉ để khắc họa tính cách ngay từ diện mạo, giúp khán giả dễ dàng phân định từng tuyến vai dù tất cả đều chung giống loài. Simba lúc nhỏ mang mang vẻ mặt và ánh mắt ngây thơ. Ở sư tử bố Mufasa có sự điềm tĩnh, trí tuệ. Nàng sư tử Nala - tri kỷ của Simba bộc lộ khí chất vừa dịu dàng vừa mạnh mẽ. Đặc sắc nhất là chú Scar, khuôn mặt dài với màu da xỉn, ánh mắt sắc lạnh thể hiện trọn vẹn bản chất nham hiểm, làm người xem đôi lúc thấy sợ.

Sư tử Scar nham hiểm và độc ác ngay từ ngoại hình.

Âm nhạc bắt tai, hào sảng của những bản nhạc phim kinh điển được làm mới lại càng giúp nâng đỡ hình ảnh của Vua sư tử. Nhiều ca khúc đại diện lời thoại hoặc phản ánh suy nghĩ của nhân vật được sử dụng hợp lý. Duy chỉ có ca khúc nổi tiếng nhất - Can You Feel The Love Tonight gắn liền tên tuổi của Elton John không tạo được hiệu ứng như mong muốn qua phần thể hiện mới của Beyoncé và Donald Glover.

Vua sư tử bản 2019 lựa chọn phương án an toàn cho kịch bản, đó là giữ nguyên vẹn bản gốc hoạt hình, dễ tiếp nhận với trẻ em, gần gũi với người lớn. Tuy nhiên, những người kỳ vọng một kịch bản kịch tính, đây sẽ là bộ phim quá đơn giản và chưa đủ hấp dẫn.

Một số cảnh tượng kinh điển trong phim hoạt hình năm 1994 được tái hiện gây xúc động như hình ảnh trưởng lão khỉ Rafiki giơ Simba bé nhỏ lên cao trước sự đón mừng của muôn thú, khoảnh khắc Simba khi trưởng thành hội ngộ bố Mufasa qua dòng tâm tưởng...

Sư tử Simba bé nhỏ và ngây thơ.

Bên cạnh đó, hai tuyến vai lợn Pumbaa và chồn đất Timon - hai người bạn thân Simba tình cờ quen biết khi đi lạc mang lại nhiều tiếng cười duyên bởi tính cách lém lỉnh, nói nhiều. Pumbaa, Timon cùng phản diện Scar là ba nhân vật gây chú ý nhất của phim.

Lợn rừng Pumbaa và chồn đất Timon mang đến nhiều tiếng cười hài hước.

Giống như bản gốc, Vua sư tử kể câu chuyện về sự kết nối tình thân, tình bạn xúc động, lan truyền thông điệp đẹp đẽ về lòng trung thành, tinh thần lạc quan, sự can đảm đối mặt những biến cố trong hành trình trưởng thành. Qua những khung hình kỹ xảo mãn nhãn, bộ phim gợi nhắc ký ức tuổi thơ của nhiều khán giả thế hệ 8x, 9x, đồng thời là món quà đậm tính giải trí lẫn tính giáo dục với các em nhỏ.

Phong Kiều

Ảnh: Disney