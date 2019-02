Vừa bỏ bạn trai, 'mỹ nhân sexy nhất Nhật' yêu tỷ phú bất động sản

Báo Nhật Bản đưa tin, diễn viên, người mẫu gợi tình nhất Nhật Bản Fukada Kyoko đang hẹn hò với doanh nhân bất động sản Sugimoto Hiroyuki hơn cô 5 tuổi. Cả hai đã tìm hiểu nhau được một thời gian và rất tâm đầu ý hợp. Dịp năm mới, họ đưa nhau về ra mắt bố mẹ hai bên để tính chuyện đại sự.

Trả lời báo chí, công ty quản lý của Fukada Kyoko cho biết giữa "mỹ nhân đẹp nhất Nhật Bản" và doanh nhân thành đạt Sugimoto Hiroshi chỉ là quan hệ bạn bè, thi thoảng có qua lại, cùng đi ăn uống, tụ tập bạn bè, nhưng không có tình yêu.

Fukada Kyoko nổi tiếng vì gương mặt tươi xinh không dấu thời gian và vóc dáng gợi tình.

Bất chấp phản hồi từ phía Fukada Kyoko, một số nguồn tin cho hay ngôi sao 36 tuổi đã tiết lộ với bạn bè rằng hai người dự tính làm đám cưới trong năm 2019 này.

Sugimoto Hiroshi là một doanh nhân thành đạt ở Nhật Bản trong lĩnh vực buôn bán bất động sản, anh là chủ sở hữu của Syla Holdings - một doanh nghiệp lớn với 7 công ty thành viên, tổng tài sản ước tính 20 tỷ yen (hơn 190 triệu USD). Là một thanh niên đi lên từ hoàn cảnh nghèo khó, Sugimoto Hiroshi hiện là doanh nhân bất động sản thành đạt trẻ nhất Nhật Bản. Theo một nguồn tin, anh hâm mộ sự quyến rũ của Fukada Kyoko và chủ động nhờ bạn bè "se duyên", nhờ thế, cả hai quen biết nhau. Dần dà, họ tìm hiểu và yêu nhau.

Sugimoto Hiroshi, người tình mới của Fukada Kyoko.

Fukada Kyoko là "nữ thần nhan sắc" của Nhật Bản, cô nổi tiếng vì gương mặt xinh đẹp, vóc dáng bốc lửa bất chấp thời gian. Trong sự nghiệp diễn xuất, cô từng giành nhiều giải thưởng danh giá, ví dụ như giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Liên hoan phim Yokohama... Cô được khán giả Việt Nam biết đến qua phim kinh dị Ring 2, School Day of the Dead.... Trước khi đến với doanh nhân hiện tại, Fukada hẹn hò với ca sĩ Kamenashi Kazuya nhóm KAT-TUN, cặp đôi "bén duyên" sau khi đóng phim Second Love vào năm 2015. Tuy nhiên, theo một nguồn tin, tháng 10 năm ngoái, cặp sao đã bí mật chia tay. Một tháng sau đó, Fukada Kyoko quen và yêu người mới.

Vẻ đẹp quyến rũ của Fukada Kyoko Vẻ đẹp quyến rũ của Fukada Kyoko

Ảnh: News