Vũ Cát Tường từng bị nói là khùng 0 Thay vì tích cực chạy show và tích lũy tiền mua tài sản, Vũ Cát Tường đầu tư rất nhiều cho các sản phẩm âm nhạc nên thường bị nói là "khùng".

Từ khi bước ra khỏi cuộc thi Giọng hát Việt 2013, mỗi năm Vũ Cát Tường đều có sản phẩm âm nhạc mới. Hồi cuối tháng 10, cô tiếp tục giới thiệu đến người hâm mộ album song ngữ Inner me. Đầu tư nhiều cho âm nhạc thay vì chạy show để kiếm tiền mua nhà mua xe, Vũ Cát Tường từng bị nhiều người cho rằng bị khùng hoặc coi như kẻ thất bại. Cô biết điều đó vì từng nhiều lần bị nói thẳng mặt: "Mày bị điên à, mày đi theo những điều đó rồi mày có được nhà lầu tao đang ở, xe hơi tao đang đi không?". Ngày mới rời The Voice, nhiều người khuyên cô nên tranh thủ đi hát vì ca sĩ chỉ "có thời" và nếu qua rồi, sẽ chẳng còn cơ hội kiếm tiền để trang trải cuộc sống nữa. Thế rồi, 5-6 năm trôi qua, họ vẫn nói điều tương tự như vậy. Tuy nhiên, giọng ca Vết mưa chỉ nghe rồi để đó và thầm nghĩ, chắc 10-11 năm nữa, người ta vẫn nói câu y hệt.

Ca sĩ Vũ Cát Tường.

Vũ Cát Tường không tiếc nuối những cơ hội kiếm nhiều tiền hay những gì đã bỏ ra để đầu tư cho sản phẩm âm nhạc, cũng không buồn khi bị nói là khùng vì cho rằng bản thân đang có những điều mà tiền bạc không thể mua được. "Tôi tin rằng ông Trời luôn có mắt, cứ nỗ lực rồi đến một ngày nào đó, chúng ta sẽ nhận về những điều xứng đáng và thậm chí còn nhiều hơn thế nữa. Tôi chỉ cần giữ lại sự thuần khiết của bản thân từ những ngày đầu bước vào âm nhạc mà thôi", nữ ca sĩ nói.

Sau 6 năm ca hát chuyên nghiệp, Vũ Cát Tường thấy mình may mắn vì con đường âm nhạc suôn sẻ, ngày càng thăng hoa và có êkíp tận tụy ở bên. Cô tự nhận mình là người rất kỹ tính và nghệ sĩ tính, thích gì thì nhất định phải làm được. Những người xung quanh thường phải nhường nhịn cô trong công việc. Tuy nhiên, cô cũng không 'độc tài' hay 'chuyên quyền' đến mức bắt buộc mọi người phải làm theo một cách vô lý. Mỗi khi làm một sản phẩm âm nhạc nào đó, êkíp đóng vai trò cố vấn còn cô đưa ra quyết định cuối cùng.

Khi làm album Inner me, cô muốn qua Mỹ thu âm và đã được êkíp ủng hộ. Họ cùng nhau viết hàng chục bài trong vòng 3 tháng và sau đó mới chọn những ca khúc ưng ý nhất để mang đi thu. Êkíp chuyên nghiệp ở Hollywood đã khiến âm nhạc của cô được khai thác có chiều sâu hơn. Đối với cô, đó là cánh cửa mở ra thế giới rộng lớn hơn.

Vũ Cát Tường tại buổi họp báo ra mắt album 'Inner me' tại Sài Gòn hôm 30/10.

Mỗi lần làm sản phẩm mới, cô đều muốn chiến đấu "khô máu" và không bao giờ suy tính xem việc ấy sẽ tiêu tốn của mình bao nhiêu tiền hay ảnh hưởng đến danh tiếng thế nào. Dốc mọi thứ cho âm nhạc nhưng Vũ Cát Tường thấy mình chẳng mất gì, ngoài thời gian dành riêng cho bản thân. Cô cho rằng đó chẳng phải là sự đánh đổi quá ghê gớm vì đang được làm những thứ mình đam mê và rất vui vì điều đó. Nữ ca sĩ tự hứa sẽ giãn bớt công việc sau khi live concert Inner me kết thúc.

Liveshow của Vũ Cát Tường sẽ diễn ra ngày 15/12 tại Nhà thi đấu Quân khu 7, TP HCM. Êkíp của cô đã làm việc suốt 3 tháng qua để lên concept sao cho phần visual đẹp nhất. Cô cũng là nghệ sĩ đầu tiên bán vé xem livestream cho khán giả.