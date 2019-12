Vũ Cát Tường ra album song ngữ 0 TP HCMChiều 30/10, Vũ Cát Tường ra mắt album 'Inner me', bao gồm các ca khúc được cô sáng tác và thể hiện bằng tiếng Anh lẫn tiếng Việt.

Vũ Cát Tường trình làng tám ca khúc trong album Inner me: Có người (Someone), Dõi theo (Watching You From Afar), Hỏi thăm (How Are You), Gió (Wind), The Old You, Ticket For Two, Yours và Forever Mine. Nữ ca sĩ thực hiện album song ngữ vì muốn vượt qua giới hạn bản thân, tạo cột mốc mới trong sự nghiệp và hướng đến thị trường quốc tế. Nhờ Michael Choi - nhà sản xuất chính của dự án - động viên, cô tập hát và viết nhạc bằng tiếng Anh trước khi bay sang Mỹ thu âm với phòng thu nổi tiếng United Recording tại Los Angeles.

Vũ Cát Tường tại họp báo chiều 30/11.

Nữ ca sĩ tiết lộ ba ca khúc tiếng Anh gây nhiều trở ngại nhất cho cô trong quá trình thực hiện album. Khi viết nhạc chung cùng các cộng sự người nước ngoài, Vũ Cát Tường học cách làm việc nhóm, tiết chế cái tôi để có được sản phẩm chỉn chu. Những ngày đầu thu âm, ý thức phát âm tiếng Anh chưa tốt, cô phải tập luyện và chỉnh sửa nhiều lần.

"Có người nói tôi hát tiếng Anh cũng ổn nhưng khi làm việc với những người chuyên nghiệp tôi mới thấy bản thân không biết gì cả. Benjamin James và Michael Choi phải chỉnh sửa rất nhiều. Đôi khi câu hát đó, bạn hát ra nhưng người bản xứ lại không hiểu. Hiện tôi chưa dám nói mình phát âm chuẩn 100% nhưng cũng có bước đầu khá tốt. Tôi phải nỗ lực hơn nếu thực sự muốn tiếp tục vươn ra thị trường quốc tế", giọng ca Yêu xa chia sẻ.

Vũ Cát Tường nói thêm về dòng chữ "Tặng em" trong album: "Chữ 'em' không phải là một người mà còn là chính tôi". Nếu album Stardom trước đó thể hiện hình ảnh một một thủ lĩnh khám phá những vùng đất chưa ai đến thì album Inner me, huấn luyện viên The Voice Kids muốn khán giả thấy những mặt khác trong cảm xúc. Câu chuyện được truyền tải qua các ca khúc được gợi cảm hứng từ chính trải nghiệm tình yêu của nữ ca sĩ. "Hãy nhìn sâu vào, thả lỏng bản thân, đừng sợ ai làm tổn thương mình" là thông điệp Vũ Cát Tường gửi gắm qua sản phẩm âm nhạc mới.

Nhạc sĩ Phương Uyên, Huy Tuấn (từ trái qua), Thanh Bùi (phải) đến chúc mừng Vũ Cát Tường.

Bên cạnh những thông tin về album mới, nữ ca sĩ công bố thông tin về concert Inner me diễn ra ngày 15/12 tại Nhà thi đấu Quân khu 7. Vũ Cát Tường đầu tư sân khấu 4 mặt, đưa hiệu ứng LED vô cực vào show diễn. Tổng đạo diễn Nguyễn Hữu Thanh bật mí: "Vì sử dụng hiệu ứng LED vô cực nên cả êkíp làm việc suốt 3 tháng qua để lên concept sao cho phần visual đẹp nhất. Năm nay, Vũ Cát Tường sẽ xuất hiện cùng một chú báo được điêu khắc riêng với chiều dài hơn 5 m ngay giữa sân khấu". Giọng ca Vết mưa cũng là nghệ sĩ đầu tiên bán vé xem livestream cho khán giả.

Phương Hoa