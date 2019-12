Vũ Cát Tường ngã từ sân khấu xuống đất

Liveshow Inner Me của Vũ Cát Tường diễn ra tại nhà thi đấu Quân khu 7, TP HCM, được chia thành ba phần với 21 ca khúc. Ở phần đầu tiên, á quân The Voice 2013 xuất hiện trên lưng một chú báo mô hình và trình diễn bản hit Leader với sự hỗ trợ từ 20 vũ công.