Vũ Cát Tường chia sẻ bí quyết giữ giọng 0 Ca sĩ hạn chế uống nước lạnh để bảo vệ sức khỏe cũng như dây thanh quản, ngủ đủ giấc cũng là bí quyết giúp cô có giọng hát khỏe.

Tối 24/5, Vũ Cát Tường tham gia chương trình Học sao sao học trên VLive. Cô chia sẻ bí quyết để giữ gìn giọng hát cũng như giải đáp những thắc mắc của khán giả xung quanh chủ đề về âm nhạc.

Giọng ca Yêu xa tiết lộ "nghiện" uống nước ấm và thường xuyên thưởng thức cà phê nóng. Trong những ngày hè, Vũ Cát Tường chỉ uống một cốc nước mát vào buổi sáng, còn lại là nước đun sôi để nguội và nước ấm. Cô ăn uống như mọi người, không kiêng khem nhưng ngủ đủ giấc để giữ tinh thần tốt và giọng hát khỏe. Bên cạnh đó, theo nữ ca sĩ, mọi người hãy luôn nói điều tích cực để mang lại nguồn năng lực cho bản thân. Với cô, giọng hát giống như một nguồn năng lượng. Khi nguồn năng lượng đó mang tới những điều tích cực thì sẽ dễ thuyết phục mọi người. Còn những người thường duyên nói lời dối trá, bêu xấu người khác, giọng nói hay giọng hát của họ đều mất đi tính thuyết phục.

Vũ Cát Tường đàn và hát cũng như hướng dẫn fan luyện giọng khi livestream.

Vũ Cát Tường cũng bật mí bí quyết lấy hơi đúng cách cho những người yêu ca hát. Đó là tập luyện dây thanh quản và hít thở để đủ hơi. Bởi hụt hơi có hai nguyên nhân. Đầu tiên là lấy hơi sai cách trong chính bài hát đó. Thứ hai là vòm họng quá cứng, không được thả lỏng nên khó "đi đường dài". Trong video livestream, cô hướng dẫn fan bài tập lấy hơi, luyện thanh từng chỉ cho học trò trong cuộc thi The Voice Kid.

Khi một fan hỏi Vũ Cát Tường có ý định viết sách không? Nữ ca sĩ khẳng định bản thân "muốn sống" trước khi viết một điều gì đó. Cô thấy mình còn non trẻ thì nên trải nghiệm cuộc sống, tích lũy kinh nghiệm, từ đó mới có thể đúc kết để viết. Còn nếu viết sách chỉ chia sẻ về bản thân thì đó không phải con người của Vũ Cát Tường. Cô chỉ thích chia sẻ thông tin hữu ích cho người khác và tiết lộ bản thân là một người theo chủ nghĩa tự học, thích học online. Ở đâu có kiến thức, cô đều có thể tìm tới.

Chia sẻ về các sáng tác của mình, Vũ Cát Tường cho biết chỉ hát bằng những gì bản thân cảm nhận. Với những người yêu ca hát, âm nhạc luôn ở sẵn bên trong con người họ nên hãy cứ để nó phát ra thoải mái, tự nhiên. "Những bạn yêu thích âm nhạc thực sự thì hãy cứ làm đi. Âm nhạc là trải nghiệm, làm mới biết. Tất cả mọi thứ trong cuộc sống cũng như vậy, không có công thức chung cho tất cả mọi người. Những gì mình học ở trường, không bằng những gì mình tự tìm tòi", nữ ca sĩ khuyên.

Trong buổi livestream, giọng ca 9x cũng gửi lời cảm ơn tới các fan FM (tên fan club của cô) vì đã "bắn" 100 triệu tim cho concer Inner me. Nữ ca sĩ cảm động vì tình yêu của fan dành cho mình cũng nhiều như của cô dành cho âm nhạc. Các FM luôn dành cho Vũ Cát Tường tình cảm vô điều kiện khiến cô thấy ấm lòng, an toàn. "Mọi người thực sự quan tâm tới Tường chứ không phải chỉ tìm tới tôi khi nghe hát hay vì một mục đích nào đó. Vũ Cát Tường thấy mình có phúc vì nhận được tình cảm to lớn từ fan", cô xúc động nói.

Cuối livestream,Vũ Cát Tường cho biết đang trong quá trình sáng tạo nên phải ở ẩn. Cô chỉ thường xuyên nói chuyện với FM trên fanship hoặc kênh VLive riêng. Trong video tới, nữ ca sĩ sẽ chiều lòng fan bằng cách trò chuyện về mọi chủ đề yêu thích, trừ chính trị, tôn giáo và những chuyện liên quan tới cá nhân. Bởi cô không thích luyên thuyên về bản thân, chỉ muốn mang những thông tin hữu ích cho fan, không chỉ ở lĩnh vực âm nhạc mà còn nhiều vấn đề khác, giúp ích về mặt tư duy, cảm xúc...

Vũ Chi