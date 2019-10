Vũ Cẩm Nhung áp lực khi làm dâu nhà đại gia 0 Năm 26 tuổi, Vũ Cẩm Nhung kết hôn với con trai chủ tập đoàn mỹ phẩm lớn của Canada nên luôn cố gắng thích nghi, phát triển bản thân để không lạc lõng ở nhà chồng.

Vũ Cẩm Nhung xuất thân từ một gia đình trí thức không mấy khá giả ở Hà Nội. 26 tuổi, chị kết hôn và bước chân vào làm dâu một gia đình nổi tiếng giàu có nhiều đời ở Sài Gòn. Cuộc sống sau đám cưới hoàn toàn khác với những gì xảy ra trước đó. Thuở chưa lấy chồng, chị sống cùng gia đình trong căn hộ rộng 15 m2 thuộc khu tập thể Đại học Bách Khoa. Những năm tháng bao cấp, chị và bố mẹ thường xuyên phải xếp hàng để đổi tem phiếu lấy gạo, dầu, thực phẩm. Trong khi đó, chồng chị là cậu chủ của một tập đoàn mỹ phẩm lớn ở Canada, từ nhỏ sống trong nhung lụa, lớn lên ở phương Tây trước khi về Việt Nam mở rộng sự nghiệp. Bàn ăn nhà chồng lúc nào cũng cầu kỳ với rất nhiều món cùng những người giúp việc kề cận.

Dù từng đặt chân đến những nơi sang trọng với danh xưng siêu mẫu nhưng với Vũ Cẩm Nhung lúc bấy giờ, việc đi ngủ trong phòng điều hoà vẫn là điều lạ lẫm. Những đêm đầu của cuộc hôn nhân, chuyện khiến Vũ Cẩm Nhung và chồng thiếu gia đôi co với nhau chỉ xoay quanh cái điều hoà. "Anh ấy thích ngủ máy lạnh để 20 độ còn tôi thì từ bé làm gì có máy lạnh mà dùng nên thấy lạnh lắm. Cứ một đứa tăng lên thì một đứa hạ xuống. Sau vài tuần, chúng tôi thống nhất chọn mức trung bình cộng của cả hai là 23 độ C. Thế nhưng, khi anh ấy ngủ say, tôi vẫn len lén tăng điều hoà lên cho đỡ lạnh", Vũ Cẩm Nhung vừa cười vừa kể.

Cựu người mẫu Vũ Cẩm Nhung.

Nếu như những khác biệt nho nhỏ giữa hai vợ chồng thường được hoá giải dễ dàng thì việc làm dâu trong gia đình danh gia vọng tộc với Vũ Cẩm Nhung không hề đơn giản như vậy. "Ai trong gia đình chồng tôi cũng rất giỏi. Giữa mọi người dường như một sự cạnh tranh ngầm để khẳng định bản thân. Để có thể bình đẳng nói chuyện trên chiếc bàn tròn đó, tôi phải cố gắng rất nhiều. Làm dâu nhà đại gia, tôi có áp lực phải phấn đấu để mọi người tôn trọng mình. Chỉ khi có sự tôn trọng, mối quan hệ mới lâu dài được", Vũ Cẩm Nhung nói. Cựu siêu mẫu luôn cảm ơn những áp lực đó vì nhờ nó mà chị mới có động lực cố gắng học hỏi để trở thành doanh nhân, có thể đối thoại, trò chuyện thoải mái với mọi người trong gia đình.

Ngày Vũ Cẩm Nhung kết hôn, nhiều người nghĩ mỹ nhân 7X đã đi đúng lộ trình của một cô người mẫu, hoa hậu khi lấy anh chồng đại gia rồi sống một cuộc đời không cần bận tâm gì về vật chất nữa. Thế nhưng, chị đã chứng minh điều ngược lại, khi đứng ra chèo lái các hoạt động của tập đoàn nhà chồng ở Việt Nam và khẳng định mình không chỉ là "cái máy đẻ" trong nhà đại gia. Trải qua 20 năm làm doanh nhân với nhiều thăng trầm, chị có hàng nghìn nhân viên và nhiều thành công được mọi người công nhận ở vị trí tổng giám đốc. "Nếu lấy người khác không phải đại gia thì chắc tôi không có thành công và năng lực làm việc như ngày hôm nay. Tôi thấy may mắn cho mình và những cô gái lấy được người đàn ông sinh ra trong gia đình có tri thức, nền tảng giáo dục tốt như vậy", cựu siêu mẫu chia sẻ.

Gia đình nhỏ của Vũ Cẩm Nhung.

Làm đám cưới từ năm 2002 nhưng đến năm 2011, Vũ Cẩm Nhung mới được tận hưởng niềm vui làm mẹ. Trong 9 năm đó, chị đã trải qua nhiều lần thụ tinh trong ống nghiệm, đớn đau vì sinh non và sảy thai. Chị thừa nhận, hành trình tìm kiếm cơ hội làm mẹ của mình có nhiều cung bậc nhưng chị chưa bao giờ tuyệt vọng và cảm thấy mình vẫn may mắn vì còn có tiền để chữa bệnh. Để có được hai con là bé Nam Anh (8 tuổi) và Vi Anh (2 tuổi), Vũ Cẩm Nhung đã thực hiện khoảng 20 lần thụ tinh nhân tạo.

Quãng thời gian đau đớn cả thể chất lẫn tinh thần ấy, Vũ Cẩm Nhung thấy may mắn vì có chồng luôn ở bên. Anh không bao giờ đả động đến những thất bại để tránh làm tổn thương vợ nhưng rất kiên trì trong việc tìm kiếm cơ hội có con. Kể về chồng mình, cựu siêu mẫu nói: "Anh ấy là người kiên định hơn cả vợ và chưa bao giờ bảo tôi dừng lại đi. Đó là người đàn ông tuyệt vời trong mọi ngữ nghĩa. Trong hoàn cảnh đó, nếu anh ấy không khéo léo và tâm lý như vậy thì có lẽ tôi đã mất tới 70% quyết tâm".

Giọng chị chùng xuống khi nhắc đến những đứa con sinh non hay chưa kịp thành hình. Mỗi lần sảy thai là một lần Vũ Cẩm Nhung kiệt sức, không thể đứng vững nhưng vẫn không thôi hy vọng và tin vào chỉ dẫn của bác sĩ. Qua mỗi lần sảy thai hay sinh non, chị thấy cuộc đời mình như khởi động lại vì phải tập luyện từng bước đi. Chị thường mất cả tuần mới có thể đi bộ chậm rồi dần dần học cách tăng tốc đi bộ nhanh, chạy bộ, chạy bộ nhanh để chuẩn bị sức khoẻ cho những lần thụ tinh tiếp theo.

Mỹ nhân 7X thấy mình dịu dàng hơn từ khi làm mẹ. Lần đầu tiên đẩy xe nôi của con ra ngoài chơi, chị thấy đó là việc ghê gớm lắm. Cẩm Nhung vừa cười vừa kể: "Tôi tưởng tượng như cả thế giới này chỉ mỗi mình có con nên mặt vênh lên. Tôi nhìn quanh xem có ai nhìn mình không nhưng chẳng ai nhìn cả vì đó là điều quá bình thường với mọi người". Từ ngày con gái thứ hai chào đời, Vũ Cẩm Nhung rất mãn nguyện và thấy cuộc sống như bước sang một trang mới. Chị muốn kể câu chuyện của mình và mong những người xung quanh, đặc biệt là những phụ nữ dễ dàng có con biết quý trọng những điều mình đang có.

Vũ Cẩm Nhung trong buổi ra mắt sách ở Hà Nội.

Vũ Cẩm Nhung sinh năm 1976, là siêu mẫu đầu tiên ở Hà Nội khi đoạt danh hiệu siêu mẫu châu Á tại một cuộc thi quốc tế ở đảo Guam (Mỹ) vào năm 1994. Sau đó, chị trở thành gương mặt đắt show chụp hình trang bìa cho các tạp chí và diễn catwalk. Khi ở đỉnh cao sự nghiệp, chị quyết định gác lại tất cả để học Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội và theo đuổi con đường trở thành doanh nhân. Sau khi con gái thứ 2 chào đời, Vũ Cẩm Nhung mới tái xuất showbiz. Gần đây, chị cho ra mắt cuốn tự truyện Bao giờ là đúng lúc do nhà văn Phan Ý Yên chấp bút.