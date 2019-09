Vợ Only C điều hành họp báo giúp chồng

Ưng Hoàng Phúc mặc bảnh bao tới ủng hộ Only C công bố ứng dụng công nghệ tương tác trong lĩnh vực giải trí. Nhạc sĩ 'Anh không đòi quà' lần đầu chia sẻ trải nghiệm với nền tảng công nghệ mới nhất - công nghệ AR (công nghệ tương tác ảo - thực tế tăng cường). Only C kết hợp cùng ca sĩ Lou Hoàng trong dự án này.