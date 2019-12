Vợ Kevin Hart đau đớn khi chồng ngoại tình 0 Trong lúc vợ đang mang thai con đầu lòng, danh hài Kevin Hart ngủ với người mẫu trẻ và bị tung video sex lên mạng khiến gia đình suýt tan nát.

Vợ Kevin Hart khóc khi kể lại vụ ngoại tình của chồng hai năm trước.

Scandal ngoại tình của Kevin Hart - ngôi sao phim Jumanji: Trò chơi kỳ ảo - được đề cập thẳng thắn trong tập phim tài liệu What Happened in Vegas trên Netflix cuối tuần này. Eniko Parrish - vợ nam diễn viên - rơi nước mắt nhớ lại khoảnh khắc cô biết chồng ngoại tình.

"Tôi biết chuyện đó qua tin nhắn Twitter. Tôi không biết người gửi là ai", Eniko kể. "Họ gửi cho tôi một video đã biên tập quay Kevin và một phụ nữ. Thời điểm đó tôi đang mang bầu khoảng 7 - 8 tháng. Tôi đang ăn sáng và khi mở điện thoại ra xem, tôi hoàn toàn choáng váng. Tôi đã gọi cho anh ấy, khóc như một người mất trí. Ngay lúc ấy, tôi chỉ biết hét lên: 'Tại sao anh lại làm điều khốn nạn ấy? Anh đã làm nhục tôi trước cả thiên hạ!'".

Eniko Parrish cho biết tin tức nhanh chóng lan truyền trên khắp các mạng xã hội khiến cô vô cùng đau đớn và tủi hổ. "Mỗi ngày trôi qua, tôi đều nói với anh ấy: 'Nếu đây là điều anh gây ra, tại sao còn làm liên lụy đến em?".

Kevin Hart và vợ, Eniko Parrish.

Tin đồn Kevin Hart phản bội vợ bắt đầu rò rỉ vào tháng 7/2017 khi nam diễn viên được trông thấy đi chơi với một phụ nữ lạ. Hai tháng sau, vụ việc chính thức bị phanh phui khi một người đàn ông tống tiền Kevin và phát tán video giường chiếu trên mạng. Kevin buộc phải lên tiếng xin lỗi vợ và hai con Hendrix 12 tuổi, Heaven 14 tuổi (con của Kevin với người vợ đầu).

Kevin phát biểu trong video đăng trên Instagram: "Tôi đã phạm phải một sai lầm tồi tệ và tự đưa mình vào một hoàn cảnh tồi tệ để những điều xấu xa có cơ hội xảy ra. Và họ đã lợi dụng điều đó. Tôi biết mình đã làm tổn thương những người thân của mình. Tôi đã nói chuyện và xin lỗi vợ cũng như các con tôi... Không có gì biện minh cho hành động sai trái này. Tôi hứa sẽ sống tốt hơn. Tôi không phải là một người hoàn hảo và chưa bao giờ dám khẳng định điều đó".

Với thái độ hối lỗi chân thành, Kevin Hart đã được vợ tha thứ chuyện ngoại tình. Họ chào đón con trai Kenzo vào tháng 11/2017. Vợ nam diễn viên chia sẻ trong bộ phim tài liệu: "Anh ấy đã làm điều tồi tệ nhưng chúng tôi đã trải qua 9 năm bên nhau. Tôi nghĩ rằng tương lai anh ấy sẽ tốt hơn. Tôi đã cho anh ấy một cơ hội và đã tha thứ hoàn toàn".

Tuy nhiên, sóng gió vụ scandal này thực sự vẫn chưa lắng xuống. Hồi tháng 9 năm nay, Kevin Hart bị nhân tình - người mẫu Montia Sabbag - đâm đơn kiện vì xâm phạm sự riêng tư và gây tổn thương cho cô. Trong đơn kiện công bố hôm 16/9, người đẹp cáo buộc danh hài 40 tuổi và người bạn đã cấu kết với nhau để lắp một camera giấu kín trong phòng khách sạn của Kevin ở Las Vegas. Montia nói cô không biết gì về âm mưu này và "đã khỏa thân, quan hệ tình dục đồng thuận với Hart". Montia tin rằng hai người này quay video giường chiếu rồi tung lên mạng là để gây chú ý với công chúng và truyền thông trước ngày Kevin Hart lên đường thực hiện chuyến lưu diễn hài kịch Irresponsible Tour.

Kevin Hart đang bị cô nhân tình (bên trái) kiện và yêu cầu bồi thường 60 triệu USD.

Kevin Hart là diễn viên hài, nhà sản xuất phim người Mỹ. Ngôi sao da màu đã góp mặt trong hàng chục bộ phim Hollywood, nổi tiếng nhất với hai phần phim hành động giả tưởng ăn khách Jumanji: Welcome to the Jungle và Jumanji: The Next Level.

Hoài Vũ