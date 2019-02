Vợ Justin Bieber tiết lộ về đám cưới và kế hoạch sinh con

Trong khi chờ chụp hình cùng Justin Bieber tại một biệt thự ở Los Angeles cho Vogue, Hailey có cuộc phỏng vấn với phóng viên qua 73 câu hỏi nhanh. "Chúng tôi nhắn tin cho nhau mỗi ngày", Hailey bắt đầu cuộc trò chuyện với tiết lộ về thói quen hàng ngày của cô và Justin. Người đẹp 22 tuổi cũng kể, họ thường xuyên sử dụng biểu tượng trái tim.

Hailey trong cuộc phỏng vấn.

Khi được hỏi về kế hoạch tổ chức lễ cưới, Hailey đáp: "Tôi không phải làm nhiều nhưng tôi có thể bao quát nó". Cô hé lộ, chiếc váy cưới sẽ có màu trắng ngà (off white).

Hailey cho hay, mục tiêu cuối cùng trong cuộc sống của cô là "có gia đình riêng". Tuy nhiên, vợ trẻ của Justin không vội vã sinh con vì Hailey vừa tiết lộ trên trang Refinery rằng cô đang sử dụng biện pháp tránh thai dưới sự tư vấn của bác sĩ riêng.

Hailey cũng chia sẻ, chuyện đính hôn là điều gây bất ngờ nhất trong đời cô. Người đẹp kể, cô được Justin cầu hôn khi chỉ có hai người trong nhà giữa kỳ nghỉ ở đảo Bahamas vào tháng 7/2018. Justin giữ bí mật tới phút chót nhưng anh đã âm thầm xin phép bố của Hailey - nam diễn viên Stephen Baldwin - từ trước.

Hailey rất quý trọng chiếc nhẫn đính ước giá trị mà Justin đã trao. Cô nói thứ mình sợ mất nhất là "chiếc nhẫn đính hôn của tôi".

Cô rất giữ gìn chiếc nhẫn đính kim cương.

Tâm sự về chồng, Hailey nói rằng điều cô yêu nhất ở Justin là "luôn trao trái tim cho mọi người". Hailey cũng khen chồng là người có "gu ăn mặc tuyệt vời" và thỉnh thoảng, cô hay xỏ "trộm" đôi tất trong tủ quần áo của Justin.

Hailey chia sẻ về những sở thích cá nhân: thích đi du lịch Maldives, có kỷ niệm nhiều nhất với chuyến du lịch ở London vì đó là nơi đầu tiên cô và Justin đến sau khi đăng ký kết hôn, thích gọi đồ ăn về nhà và nằm xem phim This Is Us, Grey’s Anatomy, mê đồ ăn nhanh của Shake Shack, "không bao giờ nói không bao giờ" với môn skydiving...

Justin và Hailey mặc đồ đôi chụp hình cho Vogue.

Hailey tự thấy mình giống cô đào Margot Robbie "nhưng nhiều người không đồng ý", cô cười nói thêm. Người đẹp ngưỡng mộ siêu mẫu Gisele Bunchen và mong có cơ hội chụp hình với chân dài Brazil. Hailey cũng tiết lộ ước muốn được đóng một vai trong phim Charlie's Angel (Những thiên thần của Charlie).