Vợ Jang Dong Gun tuổi tứ tuần

Trên trang cá nhân, Go So Young khoe loạt ảnh mới nhất và nhận được nhiều lời khen của khán giả. Ở tuổi 47, Go So Young vẫn giữ được nước da mịn màng, ít nếp nhăn. Cô nổi tiếng vì phong cách ăn mặc thanh lịch, trẻ trung.