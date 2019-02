Vợ chồng Trump cùng được đề cử Mâm xôi vàng

Một số đề cử chính của giải Mâm xôi vàng 2019 Phim dở nhất Gotti The Happytime Murders Holmes & Watson Robin Hood Winchester Nữ diễn viên chính dở nhất Jennifer Garner - phim Peppermint Amber Heard - phim London Fields Melissa McCarthy - phim The Happytime Murders and Life of the Party Helen Mirren - phim Winchester Amanda Seyfried - phim The Clapper Nam diễn viên chính dở nhất Johnny Depp - phim Sherlock Gnomes Will Ferrell - phim Holmes & Watson John Travolta - phim Gotti Donald J Trump - phim Death of a Nation và Fahrenheit 11/9 Bruce Willis - phim Death Wish Nam diễn viên phụ dở nhất Jamie Foxx - phim Robin Hood Ludacris - phim Show Dogs Joel McHale - phim Happytime Murders John C Reilly - phim Holmes & Watson Justice Smith - phim Jurassic World: Fallen Kingdom Nữ diễn viên phụ dở nhất Kellyanne Conway - phim Fahrenheit 11/9 Marcia Gay Harden - phim 50 sắc thái tự do Kelly Preston - phim Gotti Jaz Sinclair - phim Slender Man Melania Trump - phim Fahrenheit 11/9 Kịch bản dở nhất Death of a Nation Fifty Shades Freed Gotti Happytime Murders Winchester