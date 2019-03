Vợ chồng Tổng thống Trump xuất hiện trong phim hoạt hình

Trong phim hoạt hình Những chú chó hoàng gia (Queen's Corgi), Nữ hoàng Anh Elizabeth II, Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng phu nhân Melania Trump đều xuất hiện trong vai chính mình. Họ được tái hiện gần gũi chân dung đời thực từ gương mặt, trang phục đặc trưng tới thần thái.

Vợ chồng Tổng thống Trump được tái hiện trong phim Những chú chó hoàng gia.

Nữ hoàng Anh với bộ đồ quen thuộc của bà cũng xuất hiện trong phim.

Đây là lần thứ hai ông Trump được nhắc đến trong một sản phẩm hoạt hình. Năm 2000, tập phim Bart - the future của series Gia đình Simpson từng nhắc đến một vị tổng thống của Mỹ có tên Donald Trump. Khi Trump đắc cử vào năm 2016, nội dung này từng được nhắc lại và xem như một sự tiên đoán.

Donald Trump trong phim hoạt hình Gia đình Simpson 19 năm trước.

Bản thân Donald Trump cũng có duyên với điện ảnh. Ông từng xuất hiện với hình ảnh chính mình trong phim hài kỳ ảo Ghost Can't Do It, nhưng bị trao giải Nam phụ dở nhất của Mâm Xôi Vàng. Tháng 2 vừa rồi, ông Trump nhận thêm giải Mâm Xôi Vàng hạng mục Nam chính dở nhất với hai phim tài liệu Death of a Nation và Fahrenheit 11/9.

Trailer Queen's Corgi Trailer phim Những chú chó hoàng gia

Phim Những chú chó hoàng gia kể về cuộc phiêu lưu của chú chó lém lỉnh tên Rex - thú cưng mà Thái tử Phillip tặng cho Nữ hoàng Elizabeth. Một lần, Tổng thống Trump sang thăm Anh quốc, đưa theo nàng chó Mitzy của mình. Mitzy phải lòng Rex ngay lần đầu chạm mặt, Tổng thống Mỹ và Nữ hoàng Anh cũng ra sức ghép đôi cho hai cún cưng, khiến Rex không vui và bỏ trốn khỏi cung điện. Phim khởi chiếu ở Việt Nam từ 12/4.

Phong Kiều