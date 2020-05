Vợ chồng Ngọc Thúy tự sửa nhà

Ngọc Thúy sơn lại tường phòng tắm. Cô có kinh nghiệm lên ý tưởng, thiết kế và hoàn thiện các căn hộ cho thuê ở Việt Nam nên khá tự tin. 'Tôi không đục đẽo, sửa chữa chuyên nghiệp mà sửa đơn giản, dùng các vật liệu dễ thay thế nên công việc cũng không quá vất vả mà chỉ hơi mất thời gian, đòi hỏi phải kiên nhẫn. Mỹ vẫn phong toả đến hết tháng 5 nên thời gian này tôi sửa sang, dọn dẹp nhà cửa để giết thời gian, chờ qua dịch. Tôi muốn thử sức với những điều mới, hướng bản thân tới suy nghĩ tích cực. May mắn tiểu bang California ban hành lệnh cách ly xã hội sớm nên dịch bệnh không lan mạnh như các thành phố ở bờ Đông nước Mỹ. Hiện bệnh viện không còn cảnh quá tải nữa. Bản thân tôi đang kinh doanh các căn hộ cho thuê cũng bị ảnh hưởng, phải giảm giá thuê cho khách rất nhiều nhưng tôi vẫn cố gắng trả lương nhân viên đầy đủ, chịu lỗ mấy tháng nay. Vì tôi thấy mình còn may mắn hơn nhiều người khi không phải lo lắng về chuyện tiền nong, chi tiêu trong gia đình, không bị mất việc hay đói khổ. Tôi không muốn kêu rêu, than vãn để lan truyền sự tiêu cực sang người khác. Hai tháng nay ở nhà tôi làm được nhiều việc lắm', Ngọc Thuý vui vẻ chia sẻ với Ngoisao.net.