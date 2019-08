Vợ chồng 'nàng Cỏ' Goo Hye Sun ly dị sau 3 năm cưới 0 Goo Hye Sun cho biết người chủ động đòi chia tay là chồng cô, nam diễn viên Ahn Jae Hyun.

Sáng sớm ngày 18/8, Goo Hye Sun gây bất ngờ cho nhiều người khi công bố một đoạn trao đổi giữa cô và chồng, sau đó cho biết, cả hai quyết định ly hôn. Nữ diễn viên chia sẻ: "Giữa chúng tôi đã mất đi tình yêu, chồng tôi đã thay đổi và muốn ly dị, trong khi tôi vẫn muốn gìn giữ mối quan hệ này. Tuần tới, đại diện của chồng tôi sẽ ra thông cáo chính thức, nhưng tôi xin khẳng định với các bạn rằng đó đều là những thông tin sai sự thật. Tôi tin rằng sự thật sẽ sớm được phơi bày".

Vợ chồng Goo Hye Sun ly dị sau 3 năm sống chung.

Kèm theo dòng chia sẻ, Goo Hye Sun đăng tải đoạn trao đổi giữa cô và chồng, trong đó, thái độ của hai người rất gay gắt. Trong loạt tin nhắn, Ahn Jae Hyun ban đầu cho biết anh đã thông tin cho ê kíp "New Journey to the West" về việc sẽ công bố ly dị. Goo Hye Sun yêu cầu chồng lưu tâm đến điều kiện sức khỏe của mẹ cô, và cô nhấn mạnh rằng sức khỏe của bà quan trọng hơn show "New Journey to the West". Trong khi đó, Ahn Jae Hyun nói rằng mọi thứ đã được sắp xếp, đơn ly dị đã được viết, chỉ chờ Goo Hye Sun ký. Anh cũng nhấn mạnh rằng việc gặp mẹ vợ là vô nghĩa, sau tất cả. Anh nói: "Tôi sẽ làm những việc đã lên kế hoạch, sau đó mới gặp mẹ".

Cặp sao từng có những tháng ngày hạnh phúc bên nhau.

Trong cuộc trao đổi giữa hai người, Goo Hye Sun nài ép chồng gặp mẹ trước, cô nói rằng anh nên có trách nhiệm với lời hứa, cũng như cách anh từng đeo đuổi cô trước khi kết hôn. Cô nhắc nhở anh: "Hãy có trách nhiệm với vụ ly dị này". Trong khi đó, Ahn Jae Hyun nói rằng việc gặp mẹ vợ không ích lợi gì trong vụ ly dị, anh lo ngại cuộc gặp sẽ khiến anh phát điên mà thôi. Cuối đoạn trao đổi, Goo Hye Sun tức giận nói: "Anh nói rằng công việc của anh quan trọng hơn mẹ tôi", và chồng cô đáp lại: "Tôi sẽ gọi cho mẹ cô". Nữ diễn viên tuyên bố với chồng rằng cô sẽ không chịu ngồi yên nếu chồng hành xử vô trách nhiệm như vậy. Cô một lần nữa yêu cầu anh gặp mẹ, xin lỗi mẹ cô vì đã không giữ lời.

Goo Hye Sun và mẹ.

Goo Hye Sun và Ahn Jae Hyun kết hôn vào tháng 5/2016, sau khi đóng phim Blood của đài KBS. Cặp đôi từng có những tháng ngày hạnh phúc viên mãn, khiến khán giả ngưỡng mộ. Gần đây, khi tham gia show truyền hình, nữ diễn viên còn dành không ít lời khen ngợi chồng trước mặt đồng nghiệp, bè bạn.

Nguyễn Hương (Theo Nate)