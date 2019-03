Vợ chồng Kim thành tâm điểm trong đám cưới bạn vì đến muộn

Rapper Chance The Rapper (tên thật là Chancelor Jonathan Bennett) kết hôn với người đẹp Kirsten Corley sau 6 năm hẹn hò và có một cô con gái 5 tuổi. Chance The Rapper từng đoạt 3 giải Grammy ở hạng mục nhạc rap với album "Coloring Book" và ca khúc "No Problem" phát hành năm 2016.