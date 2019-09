Vợ chồng Diễm My hồi tưởng đám cưới 25 năm trước

Diễm My và chồng đại gia sắp làm tiệc kỷ niệm 25 năm về chung nhà. Ông xã của nữ diễn viên là doanh nhân Hà Tôn Đức. Đầu thập niên 90 anh từ Mỹ về Việt Nam sống. Khi đó Diễm My đang ở thời kỳ đỉnh cao trong sự nghiệp, được rất nhiều người theo đuổi nhưng chị chỉ phải lòng anh Đức. Người đẹp chủ động 'bật đèn xanh' trước. Năm 1994 cả hai tổ chức đám cưới hoành tráng tại TP HCM. Đến giờ Diễm My vẫn còn giữ bộ soiree ông xã mua từ Mỹ về cho vợ mặc trong ngày thành hôn.