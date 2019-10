Vợ Bieber phủ nhận 'dọa giết' Selena Gomez 0 Hailey Bieber đăng lên trang cá nhân bài hát 'I'll Kill You' ngay sau khi Selena Gomez phát hành ca khúc mới viết về Justin Bieber khiến nhiều người cho rằng cô phản ứng dữ dội với Selena.

Ca khúc Lose You to Love Me được Selena Gomez tung ra vào đêm 22/10 gây chấn động cộng đồng fan của nữ ca sĩ lẫn Justin Bieber. Rất nhiều ca từ trong bài hát được cho là ám chỉ sự thay lòng đổi dạ quá nhanh của Justin, đặc biệt là câu "Anh có người mới sau hai tháng, thật chóng vánh làm sao/ Nó khiến em nghĩ rằng mình đáng bị như vậy". Chính vì thế, cái tên Justin Bieber cũng như người "thay thế Selena" trong trái tim anh là Hailey Baldwin bị "réo gọi" liên tục trên các diễn đàn mạng.

Chỉ sau vài phút ca khúc của Selena được phát hành, Hailey đăng lên Instagram story bài hát I'll Kill You (Tôi sẽ giết bạn) của Summer Walker. Cộng đồng fan càng thêm dậy sóng vì sự trùng hợp này khi họ tin rằng đây là phản ứng của Hailey trước những gì Selena viết trong bài hát mới.

Hailey (trái) và Selena Gomez. Ảnh: AFP.

Tuy nhiên, Hailey đã lên tiếng bác bỏ nghi vấn này của người hâm mộ. Dưới bài báo tiêu đề "Fan nghĩ rằng Hailey Bieber gửi tin nhắn phản pháo Selena Gomez sau khi cô phát hành ca khúc Lose You To Love Me", Hailey bình luận: "Xin hãy chấm dứt việc đặt điều. Không có cái gì gọi là 'phản pháo' ở đây cả. Điều này thật là nhảm nhí".

Justin Bieber giữ im lặng trước vụ lùm xùm này. Trong khi đó, Selena chia sẻ trên Instagram Story: "Tôi chỉ vừa quỳ xuống và cảm ơn chúa Jesus. Chúa đã dẫn dắt tôi và đưa tôi tới nơi mình cần đến. Người nói với tôi: 'Hãy tĩnh tâm nhé Selena. Ta cũng đau khi con đau và khóc khi con khóc. Nhưng ta sẽ không bao giờ rời xa con. Hãy bước cùng ta và xem ta làm thế nào nhé'. Chúa luôn khiến tôi ngạc nhiên và tôi kính yêu ngài vô vàn. Trong những khoảnh khắc tồi tệ nhất, đau đớn nhất, tôi chưa bao giờ ngừng quỳ gối và xin tình yêu của Chúa. Nhìn những người hận thù cố gắng cấu xé tôi, tôi chỉ mong điều ấy sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Đừng là hôm nay nhé và đừng là những ngày sau đó nữa".

Ngày 23/10, Selena Gomez bước ra phố, diện vest gợi cảm và nở nụ cười tươi trên môi.

Selena Gomez trên phố hôm 23/10, một ngày sau khi phát hành ca khúc mới.

Hoài Vũ (Theo People, ET)