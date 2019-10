VN tổ chức Lễ hội múa đương đại XPosition 'O' 0 Lễ hội múa lớn nhất châu Á XPosition 'O' lần đầu diễn ra tại TP HCM trong 3 ngày, với sự tham gia của nhiều vũ công nổi tiếng trong và ngoài nước.

Chia sẻ tại buổi họp báo chiều 29/10, ban tổ chức Lễ hội múa đương đại XPosition 'O' (XPO) cho biết chương trình sẽ có những màn trình diễn đỉnh cao, mang tính giao lưu văn hóa quốc tế với sự tham gia của các nghệ sĩ múa như: Tiến sĩ Danny Tan - Giám đốc nhà hát Odyssey Dance Theatre (Singapore), đoàn nghệ thuật ODT International, hai biên đạo múa Sun See & Pyoung Su đến từ Hàn Quốc.

Phía Việt Nam có các tên tuổi: biên đạo múa Đỗ Hải Anh – Quán quân So You Think You Can Dance Việt Nam 2015, Giám đốc sáng tạo của công ty múa SCBC Việt Nam, biên đạo múa Hà Lộc – Á quân So You Think You Can Dance Việt Nam 2015, quán quân giải múa đương đại Tremplin do Viện Pháp tổ chức, biên đạo múa Nguyễn Phúc Hùng - Tổng biên đạo nhà hát giao hưởng nhạc vũ kịch TP HCM, nghệ sĩ múa người H'Mông Sùng A Lùng – Giải vàng cuộc thi biên đạo trẻ toàn quốc, nghệ sĩ múa Mai Trung Hiếu, vũ công Minh Hiền (Hiền 'Sến') và nhiều nghệ sĩ khác tham dự.

Quán quân So you think you can dance 2015 Đỗ Hải Anh là người đưa Lễ hội múa đương đại XPosition 'O' về Việt Nam.

Với vai trò thành viên ban tổ chức đồng thời là nghệ sĩ tham gia biểu diễn, biên đạo Đỗ Hải Anh chia sẻ: "Tôi vui và hạnh phúc vì góp phần đưa Lễ hội đương đại XPO về Việt Nam. Tôi hy vọng đây sẽ là bước khởi đầu đầy hứa hẹn để tôi cùng các cộng sự, đồng nghiệp có thêm nhiều hoạt động giao lưu quốc tế song phương với các đoàn nghệ thuật khác trên thế giới tại Việt Nam, cũng như giới thiệu văn hóa Việt thông qua các phần trình diễn của mình tại ở sân chơi quốc tế. Hiện tại ở Việt Nam các hoạt động dành riêng cho múa đương đại nói chung và nhảy múa nói riêng cũng không nhiều, các bạn diễn viên múa ít có cơ hội cọ xát giao lưu, nên đây là dịp để nghệ sĩ Việt tiếp xúc và học hỏi với đạo diễn, biên đạo và diễn viên múa trên thế giới. Nhân dịp này các đoàn nghệ thuật múa của Việt Nam có cơ hội được tập luyện cùng với nhau, đứng cùng nhau trên một sân khấu".

Lễ hội múa đương đại quốc tế XPO do tập đoàn nghệ thuật Odyssey Dance Theather (ODT) của Singapore kết hợp cùng Saigon Contemporary & Ballet Dance Company (SCBC) tổ chức sẽ diễn ra trong ba ngày 31/10, 1/11 và 2/11 tại Soul Live Project Complex TP HCM.

Đỗ Hải Anh chụp ảnh cùng ca sĩ Thanh Bùi (thứ tư từ trái qua) và các thành viên của ban tổ chức Lễ hội múa đương đại XPosition 'O'.

Ngày 31/10 chương trình bắt đầu với buổi hội thảo xoay quanh chủ đề nghệ thuật múa đương đại. Ngày 1/11 các nghệ sĩ quốc tế trình diễn vở múa đương đại Start or Stop lấy cảm hứng từ những đam mê tiềm ẩn biến thành sức mạnh thúc đẩy sự phát triển của con người. Ngày 2/11 các nghệ sĩ múa Việt Nam diễn chuỗi tiết mục xoay quanh chủ đề cuộc sống thường nhật, đậm tính nghệ thuật và nhân văn như Khát vọng sinh sôi, Cafe Saigon, Balance... Giá vé xem chương trình từ 150.000 đồng đến 700.000 đồng.

Lễ hội múa XPosition ‘O’ Contemporary Dance là một trong những lễ hội múa lớn nhất châu Á được tổ chức từ năm 2001, xuất phát từ Nhà hát danh tiếng Odyssey Theater, Singapore. Lễ hội đã nhận được sự ủng hộ và hoan nghênh của cộng đồng quốc tế, đặc biệt là các đại sứ quán, khán giả và các nghệ sĩ toàn cầu thông qua những chuyến lưu diễn và giao lưu văn hóa quốc tế tại nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới như: Đức, Italy, Hàn Quốc, Đài Loan, Thái Lan, Singapore... Lần tổ chức thứ 9 vào năm 2017 tại Singapore, Lễ hộiđã thu hút 48 nghệ sĩ toàn cầu và 8 công ty từ 20 quốc gia khác nhau tham gia.