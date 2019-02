'Vẻ đẹp tự do' qua mái tóc và các thiết kế trong show Lý Quí Khánh

Lý Quý Khánh vừa thực hiện thành công show "Feminism - Vẻ đẹp của tự do" vào ngày 8/1 - đánh dấu màn tái xuất sau gần 10 năm "vắng bóng" sàn diễn. Vốn khắt khe trong việc chọn cảm hứng sáng tác, lần này nhà thiết kế sinh năm 1988 chọn chủ đề "Vẻ đẹp của tự do". Anh chia sẻ: "Tự do ở đây là vượt qua bó buộc của xã hội, tự do từ bên trong suy nghĩ để từ đó thể hiện vẻ đẹp sẵn có trong mỗi cô gái". Trong ảnh: Á hậu Huyền My khác lạ với mái tóc đen uốn lọn sóng nhuyễn đánh xù, tự tin trên sân khấu với thiết kế xẻ ngực đính đá cầu kỳ.