Vanessa Hudgens chia tay bạn trai 9 năm 0 Nữ diễn viên 'High School Musical' Vanessa Hudgens và tài tử Austin Butler kết thúc mối quan hệ sau gần một thập kỷ gắn bó.

Tờ Us Weekly trích dẫn nguồn tin khẳng định: "Vanessa và Austin đã chính thức tan vỡ. Vanessa tâm sự chuyện chia tay của cô với nhiều bạn bè thân thiết".

Vanessa Hudgens và Austin Butler. Ảnh: Shutterstock.

Vào đêm giao thừa, Vanessa Hudgens đăng ảnh ngồi một mình bên bàn tiệc, lộng lẫy như công chúa nhưng không có Austin Butler bên cạnh. Nữ diễn viên 31 tuổi cũng đi nghỉ Giáng sinh riêng cùng gia đình.

Vanessa và nam diễn viên 28 tuổi bắt đầu hẹn hò từ năm 2011. Hai người luôn quấn quýt bên nhau trong cuộc sống đời thường lẫn thảm đỏ. Vào tháng 7 năm ngoái, Austin Butler vẫn hết lời thổ lộ tình yêu với Vanessa tại lễ ra mắt phim Once Upon a Time in Hollywood: "Thật khó để chọn ngôn từ diễn tả rằng cô gái ấy có ý nghĩa với tôi như thế nào. Cô ấy truyền cảm hứng cho tôi mỗi ngày và tôi yêu cô ấy bằng cả trái tim".

Cặp sao chia tay sau một thập kỷ gắn bó, gây nhiều nuối tiếc với người hâm mộ. Ảnh: Instagram.

Hiện nguyên nhân khiến mối tình đẹp của cặp sao tan vỡ vẫn chưa được hé lộ. Tuy nhiên những tháng gần đây cả hai luôn xa cách vì công việc. Vanessa đóng phim The Princess Switch 2 ở nước ngoài trong khi Austin Butler bận rộn với dự án phim tiểu sử về cuộc đời Elvis Presley.

Vanessa Hudgen trước đây có mối tình tuổi teen nổi tiếng với tài tử Zac Efron. Cặp sao thần tượng hẹn hò trong suốt giai đoạn đóng series phim ca nhạc High School Musical. Không lâu sau khi phim kết thúc, Vanessa và Zac cũng mỗi người một ngả.

Hoài Vũ