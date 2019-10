Vân Hugo: 'Bạn trai giúp tôi hồi sinh' 0 Diễn viên kiêm MC Vân Hugo thấy tất cả những biến cố, khó khăn từng xảy ra giờ đã được bù đắp khi có bạn trai ở bên.

- Chị mất hút trên truyền hình suốt một thời gian dài trước khi trở lại với sitcom 'Tứ đại mỹ nhân', lý do là gì?

- Có nhiều thay đổi đã diễn ra trong cuộc sống của tôi. Tôi vốn thuộc tuýp người nếu có chuyện gì xảy ra thì sẽ cần có thời gian để hồi phục. Hiện tại, tôi đã rất ổn và không thấy sóng gió gì cả.

- Cuộc sống gần đây của chị thế nào?

- Rất vui vẻ.

Vân Hugo trong chuyến du lịch Tây Bắc cuối tháng 9.

- Sự vui vẻ, lạc quan của nhiều người phụ nữ thường có hình bóng của một người đàn ông nào đó, còn chị thì sao?

- Tôi không muốn chia sẻ nhiều về chuyện riêng tư mà chỉ có thể bật mí rằng mình hiện rất hạnh phúc. Cuộc đời tôi đã trải qua quá nhiều sóng gió nhưng cũng qua hết rồi. Tôi không biết tương lai sẽ ra sao nhưng bây giờ thì thực sự rất mãn nguyện. Tôi cảm thấy ông Trời rất công bằng và có lẽ đã đến lúc tôi được bù đắp sau quá nhiều chuyện xảy ra.

Bạn trai rất thương tôi và tình cảm ấy còn hơn cả tình yêu. Một phụ nữ khi gặp được người đàn ông thương mình sẽ trở thành người hạnh phúc nhất. Có thể nói tình yêu của bạn trai đã giúp tôi hồi sinh.

- Chị thấy mình hồi sinh như thế nào từ khi có tình yêu của anh ấy?

- Phụ nữ khi không được yêu thương thường có xu hướng tự trách bản thân, tự hỏi mình có vấn đề gì không rồi thành ra tâm lý không ổn định. Khi có một người luôn ở bên cổ vũ, động viên và yêu thương mình, tôi thấy hạnh phúc hơn rất nhiều. Tôi tin rằng không chỉ mình mà người phụ nữ nào cũng hạnh phúc khi có một người yêu thương mình thực sự.

- Bạn trai quan tâm, chăm sóc chị và con trai thế nào?

- Bạn trai tôi và bé Bin có mối quan hệ rất tốt. Rất khó để nói anh ấy chăm lo cho mẹ con tôi thế nào vì nó hiện hữu trong mỗi phút giây chúng tôi bên nhau. Anh ấy quan tâm, chăm chút cho mẹ con tôi từ những việc nhỏ nhất. Nhờ có anh ấy, tôi hiểu rằng người đàn ông thương mình sẽ luôn hướng về mình, luôn quan tâm và khiến mình luôn cảm nhận được sự ấm áp, chân thành. Có lẽ đây là giai đoạn tôi cảm nhận rõ rệt nhất về hai từ hạnh phúc.

- Chị kết hợp với chồng cũ thế nào trong việc chăm con?

- Chồng cũ của tôi đã có cuộc sống mới rồi. Anh ấy không còn liên quan đến cuộc sống hiện tại của tôi nữa.

- Kể cả việc chăm con?

- Vâng ạ!

- Thất bại từ cuộc hôn nhân đầu tiên để lại cho chị bài học gì?

- Tôi nghĩ điều tuyệt vời nhất mà mình nhận được sau cuộc hôn nhân đầu tiên đó là bé Bin và tôi luôn luôn biết ơn người đàn ông đã cho mình món quà ấy.

Vân Hugo và con trai.

- Làm mẹ đơn thân của cậu con trai đang ở giai đoạn phát triển rất nhanh về tâm sinh lý khiến chị gặp khó khăn gì?

- Tôi rất thích khi mọi người khen con lớn nhanh và đi đâu cũng được gọi là hai chị em. Con lớn đồng nghĩa với việc mình đã có thành tựu nhất định trong việc nuôi dạy con. Là người sống thuận theo tự nhiên và luôn coi trọng khoảnh khắc hiện tại nên tôi không có gì phải lo lắng về sự phát triển nhanh chóng của con. Nếu con gặp khó khăn, tôi sẽ cùng con giải quyết đến cùng chứ không bao giờ bỏ mặc. Trong trường hợp con không làm được điều gì đó, tôi cũng chỉ động viên chứ không bao giờ đay nghiến, trách mắng.

Mấy năm nay tôi tập được cách không bao giờ cáu giận, bực bội, khóc lóc hay có những biểu hiện, suy nghĩ tiêu cực trước mặt con như ngày xưa. Tôi luôn chọn giải quyết mọi việc theo cách tích cực, nhẹ nhàng để cuộc sống thoải mái hơn.

- Chị từng chia sẻ bé Bin chậm nói và không chịu học như các bạn đồng trang lứa. Cậu bé hiện thế nào rồi?

- Bin từng tỏ ra chống đối, không chịu tiếp thu nhưng bây giờ thì khác nhiều rồi. Tôi nhận ra thời gian con gặp vấn đề cũng là lúc mình rơi vào trạng thái rất tệ, lúc nào cũng bế tắc, tiêu cực. Con có lẽ bị lây năng lượng tiêu cực từ mẹ nên mới bị như vậy. Hiểu ra điều đó nên tôi quyết định phải giải quyết vấn đề của mình trước thì con mới tích cực hơn được. Kết quả diễn ra đúng như những gì tôi nghĩ khi tôi trở nên tốt hơn thì mọi thứ xung quanh cũng tốt theo. Bây giờ tôi không còn để cảm xúc tiêu cực lấn át bản thân nữa.

Vẻ gợi cảm của Vân Hugo sau khi can thiệp vòng một.

- Con trai phản ứng thế nào với sự thay đổi của chị?

- Tôi thấy cuộc sống của mình và con dễ dàng, đồng thời có nhiều niềm vui hơn hẳn từ khi học được cách lạc quan. Lúc buồn, tôi để năng lượng tiêu cực lây sang con còn khi vui, tôi cũng khiến bạn ấy cảm nhận được và vui theo. Bin bây giờ lúc nào cũng cười giống hệt mẹ. Quan trọng là lúc nào tôi cũng khiến con cảm thấy mình luôn được sống trong sự yêu thương bằng cách ôm hôn, khen ngợi và cổ vũ bạn ấy mỗi ngày.

- Căn bệnh nhược thị chị từng chia sẻ ảnh hưởng thế nào đến cuộc sống hiện tại?

- Mắt tôi bẩm sinh đã như vậy nên dù có mổ hay can thiệp thế nào thì cũng chẳng thể thay đổi được gì. Vì không thể chữa được nên tôi chấp nhận sống vui vẻ với nó. Khi sang Singapore khám mắt, một câu nói của bác sĩ đã khiến tôi thức tỉnh. Ông ấy bảo tôi rằng: "Bạn không thấy mình quá may mắn à, ít ra thì bạn vẫn có một bên mắt còn hoạt động và nó tốt hơn rất nhiều nếu hỏng cả hai. Vì thế, đừng buồn vì chuyện hỏng một bên mắt nữa mà hãy nghĩ đến mắt còn lại, trân trọng và biết ơn những gì mình đang có". Câu nói ấy khiến tôi hiểu rằng vui hay buồn đều là do lựa chọn của mình mà thôi nên từ đó tôi suy nghĩ rất tích cực, không còn sầu não vì chuyện mắt hỏng nữa.