Vân Dung 'đón Tết' trong nhà hoang

Trong nỗi khổ của cái nghèo, ông Sáng và bà Toan có niềm an ủi là những bức thư do các con ở xa gửi về. Cao trào của vở kịch là đoạn họ phát hiện bức thư ấy do thằng Bảo viết, nhằm xoa dịu nỗi nhớ con quay quắt trong lòng họ. Thằng Bảo (nghệ sĩ Bá Anh đóng) có dung mạo xấu xí, làm nghề bốc vác, thèm được gọi tiếng cha mẹ nhưng song thân sớm qua đời.