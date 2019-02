Vai điện ảnh đầu tay của Lady Gaga nhận đề cử Oscar

Một số hạng mục đề cử chính của Oscar 2019 Phim xuất sắc Black Panther (Chiến binh báo đen) BlacKkKlansman Bohemian Rhapsody (Huyền thoại ngôi sao nhạc Rock) The Favourite Green Book Roma A Star Is Born (Vì sao vụt sáng) Vice Nam diễn viên chính xuất sắc Christian Bale - phim Vice Bradley Cooper - phim A Star Is Born (Vì sao vụt sáng) Willem Dafoe - phim At Eternity's Gate Rami Malek - phim Bohemian Rhapsody (Huyền thoại ngôi sao nhạc Rock) Viggo Mortensen - phim Green Book Nữ diễn viên chính xuất sắc Yalitza Aparicio - phim Roma Glenn Close - phim The Wife Lady Gaga - phim A Star Is Born (Vì sao vụt sáng) Olivia Colman - phim The Favourite Melissa McCarthy - phim Can You Ever Forgive Me? Nữ diễn viên phụ xuất sắc Amy Adams - phim Vice Marina de Tavira - phim Roma Regina King - phim If Beale Street Could Talk Emma Stone - phim The Favourite Rachel Weisz - phim The Favourite Nam diễn viên phụ xuất sắc Mahershala Ali - phim Green Book Adam Driver - phim BlackKKlansman Sam Elliott - phim A Star Is Born (Vì sao vụt sáng) Richard E. Grant - phim Can You Ever Forgive Me Sam Rockwell - phim Vice Phim hoạt hình xuất sắc Incredibles 2 (Gia đình siêu nhân) Isle of Dogs (Đảo của những chú chó) Mirai (Mirai: Em gái đến từ tương lai) "Ralph Breaks the Internet (Ralph đập phá: Phá đảo thế giới ảo) Spider-Man: Into the Spider-Verse (Người Nhện: Vũ trụ mới)