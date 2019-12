Tùng Dương không có tình ý với Phạm Thùy Dung 0 TP HCMCa sĩ Tùng Dương tiết lộ anh thường đi thu âm lúc đêm khuya với á quân Sao Mai 2013 Phạm Thuỳ Dung nhưng không sợ vợ ghen.

Chiều 27/12 ca sĩ Phạm Thuỳ Dung tổ chức họp báo ra mắt hai sản phẩm gồm CD Moon và MV Ave Maria tại TP HCM. NSƯT Thu Hằng, ca sĩ Tùng Dương, vợ chồng nhạc sĩ Dương Cầm và nhiều bạn bè tới chung vui với cô.

Tùng Dương vào Sài Gòn dự buổi ra mắt CD của Phạm Thuỳ Dung.

CD Moon đánh dấu sự kết hợp của Phạm Thùy Dung và nhạc sĩ, nhà sản xuất Dương Cầm trong hai năm qua. Nữ ca sĩ đưa vào sản phẩm mới nhiều ca khúc khó, thuộc hàng kinh điển như Ave Maria, Khúc hát nàng Solveig, Dòng sông xanh, Tôi nhìn theo cánh chim bay, Bóng ma nhà hát... Đây đều là những tác phẩm được xem như "thước đo" các giọng hát theo trường phái âm nhạc cổ điển.

Tùng Dương là khách mời đặc biệt tham gia thể hiện ca khúc The Phantom of the Opera (Bóng ma nhà hát) cùng Phạm Thuỳ Dung. Hai ca sĩ gây ngạc nhiên với bản phối mới lãng mạn nhưng không kém phần cao trào, kịch tính. Phạm Thuỳ Dung khéo léo biến giọng nữ cao trữ tình (lyrical soprano) sở trường của cô thành giọng nữ cao kịch tính (dramatic soprano). Nữ ca sĩ khoe cột hơi dài và khả năng thể hiện những nốt cao chót vót, chắc, sáng và rõ nét. Tùng Dương cũng cho thấy anh không chỉ hát nhạc dân gian đương đại, jazz và pop hay mà còn hát được cả nhạc cổ điển.

Phạm Thuỳ Dung thừa nhận khi Tùng Dương nhận lời tham gia CD Moon cô vừa hạnh phúc vừa hồi hộp, lo lắng. "Anh Tùng Dương đã gặt hái nhiều thành công, ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả. Tôi trăn trở là phải nỗ lực thế nào, hát làm sao để không lu mờ khi hoà giọng với đàn anh. Ngoài ra, ca khúc The Phantom of the Opera rất khó thể hiện. Tôi phải học nắm bắt hơi thở và nhịp điệu thật tốt mới hát được bài này. Trong quá trình làm việc chung tôi được anh Tùng Dương hỗ trợ, hướng dẫn cách xử lý ca khúc. Nhờ vậy, áp lực ban đầu đã trở thành động lực để tôi hoàn thiện bản thân và giọng hát của mình", Phạm Thuỳ Dung nói.

Phạm Thuỳ Dung tập nhạc cùng Tùng Dương Phạm Thuỳ Dung cùng Tùng Dương và các cộng sự trong phòng thu CD 'Moon' Trong buổi họp báo, Tùng Dương chia sẻ, để ủng hộ dự án tâm huyết của đàn em, anh đã dành nhiều thời gian đi thu âm, tập luyện cùng Phạm Thuỳ Dung. Có nhiều hôm hai người đi thu âm vào đêm muộn. "Tôi không sợ bà xã ghen vì giữa tôi và Dung không có tình ý gì mà chỉ là anh em, đồng nghiệp thân thiết. Tôi biết Phạm Thuỳ Dung từ cuộc thi Sao Mai 2013. Năm đó tôi là thành viên ban giám khảo còn Thuỳ Dung là thí sinh đoạt giải á quân dòng nhạc dân gian. Chính tôi đã khuyên cô ấy nên theo dòng nhạc semi-classic dù biết thể loại này kén người nghe hơn các dòng nhạc đang thịnh hành", Tùng Dương nói.

Vợ chồng nhạc sĩ Dương Cầm dự họp báo của Phạm Thuỳ Dung hôm 27/12.

Ngoài 5 ca khúc kinh điển, nhạc sĩ Dương Cầm sáng tác thêm hai ca khúc Khu vườn đêm trăng, Chuyện về mặt trăng và mặt trời, nhạc sĩ Vũ Minh Tâm viết Mỗi sớm mai lại thêm bình yên cho Phạm Thuỳ Dung thể hiện trong CD Moon. Sản phẩm mới cho thấy sự đa sắc trong giọng hát và khả năng thanh nhạc điêu luyện của Thuỳ Dung.

Phạm Thuỳ Dung sinh năm 1989 trong một gia đình ở Hà Tĩnh. Cô trải qua tuổi thơ nhiều khó khăn trước khi ra thủ đô theo học tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Năm 2013, cô giành á quân cuộc thi Sao Mai. Nữ ca sĩ được đánh giá là thổi làn gió mới trẻ trung vào dòng nhạc thính phòng cổ điển. Năm 2019 cô có nhiều hoạt động nổi bật như ra mắt MV Tôi nhìn theo cánh chim bay, làm live concert Trăng hát, phát hành CD Moon và MV Ave Maria.

MV Ave Maria của Phạm Thuỳ Dung MV 'Ave Maria' của Phạm Thuỳ Dung

Ảnh: Vũ Minh Toàn