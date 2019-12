Tú Anh tiết kiệm hơn từ khi có con 0 Từ ngày làm mẹ, Tú Anh ít sắm hàng hiệu hơn thời còn son vì cứ định mua cái gì là cô lại 'quy' ra bỉm sữa cho con và thấy xót tiền.

Trước khi lấy chồng, Tú Anh nổi tiếng là một trong những "tay chơi" hàng hiệu của showbiz Việt khi sở hữu nhiều thiết kế của các nhà mốt hàng đầu thế giới vì cô là con một nên được bố mẹ cưng chiều hết mực. Tuy nhiên, từ ngày làm mẹ, cô chẳng mấy khi tự mua cho mình những món đồ đắt tiền. Dù thích đến mấy, cô cũng nâng lên đặt xuống nhiều lần vì nghĩ rằng thay vì mua hàng hiệu, mình sẽ mua được rất nhiều quần áo, đồ dùng cho con hoặc dành dụm để lo cho tương lai của cậu bé sau này.

Biết tính vợ như vậy nên chồng Tú Anh thường lặng lẽ mua những món đồ cô yêu thích. Người đẹp rất hạnh phúc vì điều đó. Đối với cô, giá trị của món đồ không quan trọng bằng sự quan tâm của chồng từ những điều nhỏ nhặt nhất dành cho mình.

Tú Anh tại sự kiện làm đẹp hôm 23/11.

Từ ngày tái xuất sau thời gian tạm nghỉ để mang bầu và sinh con, Tú Anh đắt show hơn hẳn so với thời độc thân. Cát-xê từ việc đi sự kiện, làm quảng cáo giúp cô không chỉ dư giả hơn về tài chính mà còn tự tin hơn vào bản thân. "Có thể kiếm tiền là điều khiến tôi rất vui. Tiêu những đồng tiền do mình kiếm ra khiến tôi thấy cuộc sống của mình có giá trị hơn. Thêm vào đó, tôi có thể thoải mái mua tặng người thân những món quà bất ngờ mà không cần phải nhờ cậy đến ai và dành dụm để lo cho con sau này. Phụ nữ nên sống lạc quan, yêu đời và không nên quá dựa dẫm vào ai cả vì nếu dựa dẫm quá nhiều chắc chắn sẽ có lúc thấy mệt mỏi", Tú Anh chia sẻ lý do chăm chỉ làm việc dù được gia đình chồng cưng chiều hết mực, không để mình thiếu thứ gì. Người đẹp hiện cố gắng từng ngày để hoàn thiện bản thân trong vai trò làm mẹ, làm vợ.

Tại một sự kiện làm đẹp diễn ra hôm 23/11, Tú Anh nhận nhiều lời khen về nhan sắc khi hội ngộ vợ chồng diễn viên Bình Minh, diễn viên Lương Thanh, người đẹp Tường Lan. Sau khi sinh, cô được đánh giá là nhanh chóng lấy lại được vóc dáng mảnh mai như thời son rỗi và nhan sắc ngày càng rực rỡ. Tú Anh chia sẻ, cô từng cảm thấy không hài lòng với một vài đường nét trên gương mặt và muốn thay đổi bằng cách phẫu thuật thẩm mỹ. Tuy nhiên, đó là chuyện của nhiều năm về trước. Hiện tại, cô hài lòng với những gì mình có và cho rằng các chị em nếu muốn can thiệp thì cũng nên có giới hạn, đừng thẩm mỹ quá đà và làm mất đi những nét đẹp tự nhiên do ông Trời và cha mẹ ban tặng.

Tú Anh hội ngộ vợ chồng diễn viên Bình Minh tại sự kiện.

Tú Anh lên xe hoa với ông xã Gia Lộc vào ngày 21/7 năm 2017. Cặp đôi yêu nhau gần một năm trước khi quyết định xây dựng tổ ấm. Ông xã của Tú Anh kém cô một tuổi và đang làm việc trong ngành xây dựng. Á hậu từng tâm sự, hôn nhân là bước ngoặt lớn nhất trong cuộc đời cô. Sau đám cưới, Tú Anh ngừng hoạt động showbiz trong một thời gian dài vì bầu bí. Đến khi con trai được 4 tháng tuổi, cô mới tái xuất.

Tú Anh sinh năm 1993, là con duy nhất trong một gia đình khá giả ở Hà Nội. Năm 2012, khi còn là sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, cô tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2012 và giành ngôi Á hậu 1.