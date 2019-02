Truyền thông, khán giả Đài Loan đánh giá cao cảnh 'nóng' phim Việt

Sau lần gây ấn tượng tại LHP Kim Mã - Đài Loan, Người vợ ba (The Third Wife) của đạo diễn Nguyễn Phương Anh tiếp tục được đón nhận tại các rạp chiếu nước này. Trên một số fanpage điện ảnh, công chúng xứ Đài bày tỏ sự chờ đợi, yêu thích đối với bộ phim Việt Nam, trong khi nhiều tờ báo khen ngợi phim đậm màu sắc nghệ thuật.

Trailer Người vợ ba Trailer phim Người vợ ba

Phim lấy cảm hứng từ câu chuyện của gia đình tác giả, đặt trong bối cảnh làng quê Bắc Bộ thế kỷ 19, mở đầu khi Vân (Nguyễn Phương Trà My đóng), 14 tuổi, được gả làm vợ ba trong của một ông chủ giàu có. Trong khi mang thai con đầu lòng, cô phát hiện mình có những rung động khác lạ với người vợ hai của chồng (Maya đóng).

Ca sĩ Maya (trái) và diễn viên trẻ Nguyễn Phương Trà My trong một cảnh phim.

Trang ET Today Đài Loan và HK01 Hong Kong bày tỏ sự ngỡ ngàng, cảm phục dành cho nữ chính Nguyễn Phương Trà My. Vào vai Vân khi mới 12 tuổi, cô bé can đảm thể hiện cảnh động phòng với người chồng (Lê Vũ Long đóng), cảnh sinh nở và cảnh thân mật với người vợ hai.

Cảnh nóng trong phim được thực hiện tinh tế.

Bài viết trên Medium bình luận, cảnh "nóng" trong Người vợ ba được dàn dựng gợi cảm nhưng tinh tế, không quay trực diện hành vi tính dục mà ẩn dụ bằng vẻ mặt của Vân cùng những va chạm cơ thể.

Phim có nhiều khung hình nghệ thuật.

Tạp chí Harper's Bazaar bản tiếng Trung khen ngợi trang phục của phim được thiết kế tỉ mỉ, vận dụng màu sắc đầy dụng ý, biểu trưng cho thứ bậc, tính cách và những khát khao của từng tuyến vai. Tờ này nhận xét, những khuôn hình đầy mỹ cảm của Người vợ ba gợi nhắc phim kinh điển Đèn lồng đỏ treo cao của đạo diễn Trương Nghệ Mưu và phim nổi tiếng The Handmaiden của đạo diễn Park Chan Wook.

Dàn diễn viên trong phim.

Người vợ ba là phim dài đầu tay của nữ đạo diễn 34 tuổi Nguyễn Phương Anh (Ash Mayfair). Cô tốt nghiệp thạc sĩ ngành đạo diễn kịch nghệ ở Viện Hàn lâm hoàng gia về kịch nghệ London - Anh, thạc sĩ ngành sản xuất phim ở Đại học New York - Mỹ. Nguyễn Phương Trà My được được lựa chọn đóng chính trong phim sau khi vượt qua hơn 900 ứng viên tham gia casting từ Bắc vào Nam.

Phim được đạo diễn gốc Việt Trần Anh Hùng làm cố vấn nghệ thuật. Vợ anh - diễn viên Trần Nữ Yên Khê đóng vai người vợ cả. Ngoài ra, phim còn có sự góp mặt của NSND Như Quỳnh, hai sao nhí Thanh Mỹ (Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh) và Cát Vi (Song lang, Hai Phượng). Phim giành giải Phim châu Á hay nhất tại LHP Quốc tế Toronto 2018, giải Đóng góp nghệ thuật xuất sắc LHP Cairo và một số giải thưởng khác.

Phong Kiều

Ảnh: HK01