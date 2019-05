Trương Thị May mặc áo dài đi thảm đỏ LHP Cannes

Trương Thị May được mời dự lễ ra mắt bộ phim 'Oh Mercy!' tại LHP Cannes 2019. Người đẹp Việt mặc áo dài truyền thống gam đen đính thêm phần áo choàng thêu họa tiết rồng bay ấn tượng do NTK Đinh Văn Thơ thực hiện.