Trương Ngọc Ánh mặc sexy lấn át đàn em ở sự kiện

Đạo diễn Võ Thanh Hoà sánh đôi bà xã Mai Bảo Ngọc dự họp báo. Chương trình 'Mỹ nhân hành động' do anh chỉ đạo thực hiện được kỳ vọng sẽ lột tả chân thực và sống động cuộc sống của các chiến sĩ công an hiện đại đồng thời mang tính giải trí cao, thu hút đông đảo khán giả. Các diễn viên, ca sĩ gồm: Trương Quỳnh Anh, Phương Oanh, Ngọc Thanh Tâm, Phương Anh Đào, Jang Mi, DJ Oxy sẽ kết đôi ngẫu nhiên với 6 nam chiến sĩ công an tinh nhuệ, được tuyển chọn từ các đơn vị, địa phương trên toàn quốc. 6 đội chơi cùng tham gia một kỳ huấn luyện trong môi trường kỷ luật khắc nghiệt dành cho chiến sĩ cảnh sát mới. Họ sẽ học thoát hiểm, ứng phó với tai nạn, thiên tai, rủi ro bất trắc trong cuộc sống, giải cứu tai nạn, vượt qua những vụ cháy... Sau 6 tuần huấn luyện, các đội được giao thực hiện những nhiệm vụ quan trọng đòi hỏi họ phải vận dụng chuyên môn, trí tuệ, sức bền và cả sự khéo léo để vượt qua. Để tăng tính thực tế, hấp dẫn và kịch tính, nhiều thử thách trong 'Mỹ nhân hành động' được thực hiện ở những địa hình hiểm trở, khó khăn của người chơi được đẩy lên mức cam go nhất và mang tính loại trừ cao. Các thí sinh vi phạm nội quy và đạt điểm thấp nhất trong các phần thi sẽ phải rời đơn vị ra về ngay. Chương trình gồm 12 tập, phát sóng vào 20h10 tối chủ nhật hàng tuần, bắt đầu từ ngày 28/7 trên kênh Truyền hình Công an Nhân dân (ANTV), phát lại trên các kênh VTV8 Đài Truyền hình Việt Nam, kênh BTV1 Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương, kênh STV Đài Phát thanh và Truyền hình Sóc Trăng vào lúc 21h và kênh TodayTV lúc 22h, bắt đầu từ ngày 4/8. Ngoài ra, chương trình còn phát sóng trên các kênh truyền hình trực tuyến, Youtube và các hạ tầng ứng dụng online khác.