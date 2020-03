Trương Bá Chi tạm đóng shop thời trang 0 Hong KongẢnh hưởng của dịch Covid-19 nên Trương Bá Chi buộc phải đóng cửa tiệm quần áo, dù mới mở được một thời gian ngắn.

Chia sẻ với tờ ON, Bá Chi cho biết do dịch bệnh bùng phát nên cô đóng cửa tiệm quần áo từ giữa tháng giêng, hiện tại chưa mở trở lại. Mặc dù nhiều cửa hàng cho nhân viên nghỉ không lương giai đoạn ngừng kinh doanh, cô vẫn trả lương đầy đủ cho họ: "Quan trọng là sức khỏe, sự an toàn của họ". Hôm 19/2, cửa hàng có một số nhân viên đến dọn dẹp. Quản lý Emily của Bá Chi cho biết: "Họ đến để sắp xếp, làm vệ sinh cửa hàng. Tuy nhiên chúng tôi chưa có kế hoạch mở cửa trở lại, tất cả còn phụ thuộc vào tình hình chung".

Cửa hàng thời trang của Trương Bá Chi.

Cũng giống như nhiều người dân Hong Kong khác, Trương Bá Chi thời gian này tập trung trông con, do ba đứa trẻ đều nghỉ học. Đại dịch cúm lan tràn, nên mỗi khi ra ngoài, bốn mẹ con đều đeo khẩu trang kín mít và khử trùng sạch sẽ. Trong một số hình ảnh gần đây được hé lộ, Bá Chi đưa ba con vào một cửa hàng đồ chơi để mua đồ. Sau khi chọn một số sản phẩm, họ nhanh chóng rời đi.

Theo tờ ON, chồng cũ của Trương Bá Chi là Tạ Đình Phong gần đây cũng đóng cửa hàng loạt tiệm bánh, do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Bá Chi khi đi mua sắm hôm đầu tuần.

Trương Bá Chi kết hôn với Tạ Đình Phong từ năm 2006, ly hôn năm 2012. Cặp sao có hai con Quintus và Marcus, đều ở với mẹ. Sau khi chia tay vợ, ngôi sao họ Tạ tái hợp bạn gái cũ Vương Phi, còn Trương Bá Chi làm mẹ đơn thân. Năm 2018, cô sinh thêm một con trai, chưa công khai danh tính bố bé.

