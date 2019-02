Trung Dũng: 'Thúy Ngân không dám qua nhà vì sợ mẹ tôi mắng'

- Năm 2018 ý nghĩa thế nào với anh khi vai Kiệt của 'Gạo nếp gạo tẻ' giúp mang về giải thưởng Mai Vàng?

- Tôi đã có 27 năm trong nghề và 10 năm nay tôi không còn để ý đến các giải thưởng. Tôi đi nhận giải cũng chỉ vì trách nhiệm cùng đoàn làm phim chứ chẳng bao giờ nghĩ xa xôi hơn. Khi tên mình được xướng lên, tôi đang mải trả lời phỏng vấn ở bên ngoài nên không hề hay biết. Một bạn bên ban tổ chức hớt hơ hớt hải chạy đến bảo tôi được giải, tôi mới biết và vội vàng đi vào. May mắn là tôi vẫn chạy lên sân khấu kịp để nhận kỷ niệm chương. Giải Mai Vàng là một trong những điều làm nên một năm đầy bất ngờ của tôi.

Trung Dũng và Thúy Ngân cùng nhận giải Mai Vàng cho hạng mục Diễn viên được yêu thích 2018.

- Không để tâm đến các giải thưởng, đâu là động lực để anh làm nghề suốt 10 năm qua?

- Khi bước vào nghề, tôi mong có vai chính. Khi có vai chính, tôi lại mong có giải thưởng. Vì đã ở trong nghề quá lâu, tôi không còn gì để mong ngóng nữa. Suốt 10 năm nay, tôi nghĩ rằng có hay không có giải thưởng cũng chẳng quan trọng, chỉ cần biết mình đã làm được những gì là đủ. Giải thưởng đến với mình hay không tùy thuộc duyên số nên nếu tôi cứ đặt nặng nó thì sẽ chẳng bao giờ đạt được.

Với tôi bây giờ, làm sao giữ cho cơ thể và phong độ diễn xuất không tụt hậu so với các bạn trẻ là điều quan trọng nhất. Tôi chỉ cần đến phim trường đúng giờ, học thuộc thoại, diễn tốt để nhà sản xuất cảm thấy mình xứng đáng với những đồng tiền mà họ bỏ ra. Khi phim chiếu lên, tôi mong được khán giả nhận xét "Trung Dũng đóng hay quá". Đối với tôi, đó là những giải thưởng vô giá rồi.

- Việc bộ phim 'Gạo nếp gạo tẻ' bị tẩy chay vì kéo dài lê thê làm ảnh hưởng đến sự nhìn nhận của khán giả dành cho các diễn viên, trong đó có anh. Anh nghĩ gì về điều đó?

- Tôi nghĩ phim dài tập hay ngắn tập không có gì quan trọng. Có thể khán giả phản ứng vậy vì không hiểu được sự khác biệt giữa kịch bản và thực tế. Khi ra hiện trường, sự tung hứng của diễn viên có thể khiến các phân đoạn dài ra so với thời lượng được viết trên giấy.

Vì phim hot nên mới có nhiều người khen, chê và có cả những bình luận nếu đọc thấy sẽ rất đau lòng. Tuy nhiên, tôi không nặng nề chuyện Gạo nếp gạo tẻ bị tẩy chay. Phim bom tấn của Hollywood tốn hàng triệu đô còn vấp phải ý kiến trái chiều mà. Đó là cảm xúc của khán giả, mình phải tôn trọng thôi. Nếu như khán giả không nói nữa thì bộ phim mới chết.

Gạo nếp gạo tẻ đã thu hút hàng tỷ view như vậy thì chắc chắn sẽ có người nhận ra sai sót. Những bình luận của khán giả giúp người làm phim thấy được cái sai, cái đúng và rút kinh nghiệm cho lần sau. Nền điện ảnh của Việt Nam còn quá non kém, cái gì cũng cần thời gian mới phát triển được.

- Đâu là thử thách lớn nhất với anh trong quá trình đóng 'Gạo nếp gạo tẻ'?

- Kinh nghiệm nhiều năm đóng phim giúp tôi hiểu rằng những vai hiền thường không tạo được nhiều ấn tượng với khán giả vì tâm lý thường bị dẫn dắt bởi những người khác. Khi nhận vai này, tôi đã biết rằng nhân vật của mình sẽ bị lép vế so với những vai cá tính. Nếu chỉ diễn hời hợt, thể hiện nhân vật không tới thì sẽ chẳng bao giờ thành công. Chính vì vậy, tôi quyết định tạo sự nhấn nhá cho nhân vật bằng cách thể hiện nỗi đau qua đôi mắt và giọng nói. Nhiều khán giả cũng nhận ra điều đó. Một số bạn 17-18 tuổi sống cùng khu chung cư nói với tôi rằng: "Chú Dũng ơi, con chỉ muốn nghe giọng của chú Kiệt trong Gạo nếp gạo tẻ thôi, giọng của chú ở ngoài nghe giang hồ lắm. Chú ở trong phim với ngoài đời thực sự không có gì liên quan. Tại sao chú có thể nói được hai giọng như vậy?" (cười).

Nhân vật do Trung Dũng thể hiện trong 'Gạo nếp gạo tẻ' từng bị nhiều khán giả chỉ trích vì quá nhu nhược.

- Thế còn diễn biến tâm lý của nhân vật này thì sao?

- Đúng là vai Kiệt khiến tôi bị nặng nề về tâm lý. Cặp đạo diễn Võ Thạch Thảo và Nguyễn Hoàng Anh đã tính toán quá kỹ từng chi tiết của nhân vật và muốn tôi phải làm theo ý họ. Khi mới vào phim, cả tôi và chị Hồng Vân đều đề xuất để tâm lý nhân vật mềm mại đi chút xíu nhưng hai đạo diễn nhất định không chịu.

Ngày thực hiện phân đoạn Kiệt thuyết phục Hân về quê sống sau khi phá sản, tôi đã tranh cãi với Võ Thạch Thảo. Lúc đó, tôi thấy tâm lý nhân vật quá vô lý vì Hân ngồi khóc kể lể, nói xạo mà Kiệt cứ lắng nghe, năn nỉ, thuyết phục như thể đó là bà nội của mình. Tôi vừa diễn vừa thấy ức. Khi đạo diễn nói "Nếu anh không quay được thì mình off đoàn", tôi liền trả lời: "Off thì off, tâm lý như vậy anh không thể nào diễn được". Sau lần căng thẳng đó, các đạo diễn thuyết phục bằng cách rất nhẹ nhàng nên tôi cũng chẳng thể nào nhảy dựng lên mà tranh cãi hay phản đối được.

Hân khuyên chồng lùi giỗ mẹ chồng để làm sinh nhật cho mẹ đẻ Trích đoạn Hân khuyên Kiệt lùi giỗ mẹ chồng để làm sinh nhật cho mẹ đẻ

- Phản ứng nào của khán giả dành cho vai diễn này khiến anh thấy thú vị?

- Mẹ tôi vừa xem phim vừa khóc vừa mắng Hân. Bà chửi mắng nhiều quá nên bị mệt, lắm lúc thiếp đi khi đang xem nhưng khi tỉnh dậy, bà lại tiếp tục "xả tức", cứ thế đến lúc hết phim.

Không chỉ mắng Hân, bà còn nhắm vào Kiệt: "Ngu gì mà ngu dữ, tao đâu có dạy nó như vậy mà nó ngu dữ". Có lần bà gọi cho tôi và nói: "Mẹ coi mà khó chịu quá. Định không xem rồi nhưng mỗi lần xem lại thấy con quỷ đó hành hạ con mà mẹ không chịu được. Con lấy nó làm gì, bỏ ngay!". Tôi bảo mẹ nếu vì phim mà mệt quá thì mẹ đừng coi nữa. Ấy vậy mà mẹ vẫn con đủ 109 tập và chửi suốt mấy tháng liền. Chưa phim nào của tôi mà mẹ phản ứng dữ dội như vậy.

- Thúy Ngân nói gì khi biết mẹ anh phản ứng như vậy?

- Thúy Ngân đâu dám về nhà tôi vì sợ sẽ bị mẹ tôi chửi (cười).

Thúy Ngân và Trung Dũng tình cảm trong một bộ ảnh công bố tháng 10/2018.

- Anh nghĩ sao trước những tin đồn cho rằng anh và Thúy Ngân 'phim giả tình thật'?

- Trong số các diễn viên, chẳng còn ai độc thân nữa nên mọi người mới gán cho tôi và Thúy Ngân là một đôi. Chắc nhìn tôi và Thúy Ngân cũng có tướng phu thê nên những người xung quanh mới ghép vậy. Thế nhưng, tôi lớn hơn Thúy Ngân 19 tuổi và có thể đẻ ra nó đấy (cười).

Trong quá trình làm phim, tôi thương nó nhất. Tôi như tài xế của nó, đi đâu cũng chăm sóc như nó là bà nội của mình vậy. Nó ăn gì, uống gì tôi cũng phải chăm sóc. Nhiều hôm đi chơi khuya, tôi cũng đưa nó về tận cửa chung cư, chờ nó lên nhà rồi mới quay xe đi. Tôi chăm sóc nó như anh em thân thiết chứ không phải tạo cảm giác gần gũi để đóng phim.

Với tôi, quan trọng là sự đoàn kết của các diễn viên. Đây là một bộ phim gia đình, nếu diễn viên không vui vẻ, gắn kết thì không bao giờ có được phim hay. Gạo nếp gạo tẻ có cái hay là tất cả các diễn viên không có sự cạnh tranh nào về hình thức hay đất diễn. Mọi người giống như một gia đình. Điều đó khiến khán giả hiểu rằng đây là một gia đình thật.