Trọng Hùng thấy có lỗi sau những cảnh hiếp đáp Thu Quỳnh

Tập 34 Về nhà đi con lên sóng tối 28/5. Canh cánh trong lòng nỗi ám ảnh thua kém vợ cùng suy nghĩ Huệ (Thu Quỳnh) đã đi với người yêu cũ cả đêm, Khải (Trọng Hùng) ngày càng ghen tuông vô lối. Từ người luôn quan tâm, chăm sóc vợ, Khải trở nên cáu bẳn, luôn tìm cớ cãi nhau. Thấy Huệ nhắn tin với em gái, Khải cũng khó chịu và tra khảo. Khi đọc tin nhắn của Thư (Bảo Thanh) nói xấu mình, Khải càng bức xúc. Trong cơn giận dữ đến mất lý trí, Khải điên cuồng cưỡng hiếp vợ để thoả mãn cảm giác muốn sở hữu trong khi Huệ ra sức chống cự. Hành động của Khải ở tập 34 khiến nhiều khán giả Về nhà đi con thêm bức xúc. Không ít người mong Huệ sớm bỏ người đàn ông cục cằn, thô lỗ, ghen tuông vô lối, cờ bạc và vũ phu này.

Trích đoạn tập 34 'Về nhà đi con' Trích đoạn tập 34 'Về nhà đi con'

Chia sẻ với Ngoisao.net, Trọng Hùng cho biết anh đã chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ bị khán giả "ném đá" không thương tiếc khi tập 34 lên sóng. "Từ những tập trước, Khải đã bị ghét. Sau tập này, chắc mọi người không chỉ ghét mà còn căm thù Khải nhiều lắm. Tôi nghĩ mình đã nhận 'gạch đá' đủ để xây một tòa tháp rồi, nay lại có thêm để xây một căn chung cư ở bên cạnh nữa", Trọng Hùng tếu táo nói.

Lần đầu tiên đóng cảnh cưỡng hiếp vợ trên màn ảnh nhỏ, Trọng Hùng cảm thấy không hề dễ dàng. Là bạn bè đồng nghiệp từ lâu nhưng anh vẫn không tránh khỏi cảm giác ngượng ngùng khi thực hiện cảnh động chạm thân thể với Thu Quỳnh. Trước khi quay, cả hai dành nhiều thời gian để bàn luận, tập luyện rất kỹ để phân đoạn tạo được hiệu ứng chân thực nhất có thể và không phải làm đi làm lại nhiều lần. Dù đã xác định phải hoá thân hoàn toàn vào nhân vật trước khi bấm máy song phải sau vài đúp quay, Trọng Hùng mới quên đi sự ngượng ngùng. Đến đúp thứ ba, cặp đôi mới thành công trong phân đoạn Khải cưỡng hiếp Huệ.

Trọng Hùng và Thu Quỳnh trong cảnh Khải cưỡng hiếp Huệ.

"Khi đóng cảnh này, tôi tự cảm thấy ghê tởm nhân vật của chính mình. Phân đoạn này có nhiều xung đột, giằng co nên chúng tôi tính toán cẩn thận từng chuyển động để vừa tạo được hiệu ứng thật nhất nhưng vẫn đảm bảo an toàn. Vì giằng co liên tục nên cứ quay xong là tôi và Thu Quỳnh lại thở hổn hển vì mệt quá. May mắn là cả hai chúng tôi đều không bị thương khi thực hiện phân đoạn đó", Trọng Hùng nhớ lại chuyện hậu trường.

Trong Về nhà đi con, Trọng Hùng có nhiều cảnh "thượng cẳng chân hạ cẳng tay" với Thu Quỳnh. Hai bạn diễn đồng ý với nhau rằng anh sẽ tát thật ở tất cả các đúp quay để đẩy cảm xúc cho người kia cũng như tạo hiệu ứng chân thật khi lên truyền hình. Lần nào đóng những cảnh như vậy, Trọng Hùng cũng phải xin phép và xin lỗi Thu Quỳnh trước khi tát. Dù được bạn diễn "bật đèn xanh" và biết rằng tất cả chỉ là công việc, anh vẫn cảm thấy có lỗi khi ra tay với phụ nữ. Trọng Hùng ám ảnh nhất là khi đóng cảnh Khải cưỡng hôn và đánh vợ ở bối cảnh "bếp của Huệ". Khi đó, anh tát liên tục 3-4 lần. Đến lúc hết cảnh, mặt Thu Quỳnh hằn lên 5 ngón tay của Trọng Hùng và phải đợi một lúc mới tan. Thấy một phụ nữ phải chịu như vậy, anh rất xót xa.

Thu Quỳnh và Trọng Hùng tại hậu trường phim 'Về nhà đi con'.

Chia sẻ thêm về những phân đoạn "thượng cẳng chân hạ cẳng tay" với Thu Quỳnh, Trọng Hùng cho biết: "Tôi biết rằng bàn tay mình to lớn thô ráp thế này thì tát đàn ông còn đau nữa là phụ nữ. Thế nhưng, tôi chẳng thà tát dứt khoát vài lần cho xong còn hơn chần chừ, cứ phải tát đi tát lại nhiều lần thì bạn diễn còn đau hơn nữa. Đóng những cảnh ấy, Thu Quỳnh khổ một thì tôi khổ 10 vì cảm thấy khó chịu lắm. Ở ngoài đời, tôi chẳng bao giờ đánh phụ nữ cả".

Để vào vai Khải, Trọng Hùng đã tìm hiểu rất kỹ về nhân tướng học của một kẻ vũ phu, gia trưởng. Qua nhiều phim ảnh, tài liệu và những điều chứng kiến trong thực tế, anh biết được rằng những gã đàn ông vũ phu thường có mắt trợn trừng, vằn gân đỏ mỗi lúc ghen tuông điên cuồng. Chính vì vậy, trước khi vào những cảnh Khải lên cơn ghen, Trọng Hùng thường trợn mắt một lúc hoặc đứng trước gió để mắt đỏ ngầu lên rồi mới vào diễn. Nhiều khán giả đã rất tinh tế nhận ra điều này khi xem phim. Trọng Hùng cảm thấy vui vì nhiều người có thể phân biệt được đời và phim khi ghét cay ghét đắng Khải nhưng vẫn dành cho anh những lời khen về diễn xuất.

Khải tát Huệ ở tập 33 'Về nhà đi con' Khải tát Huệ ở tập 33 'Về nhà đi con'

Trọng Hùng sinh năm 1989, tốt nghiệp Đại học Sân khấu Điện ảnh. Anh từng có 2 năm làm việc tại Nhà hát Tuổi trẻ trước khi rời đơn vị để tập trung cho việc đóng phim truyền hình. Anh từng tham gia nhiều phim như Con mắt bão, Ý chí độc lập, Căn phòng... nhưng tạo được dấu ấn nhiều nhất vẫn là vai Tuấn trong Người phán xử. Trong cuộc sống riêng, Trọng Hùng đã kết hôn và làm bố của hai con trai.