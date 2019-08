Trọng Hiếu cởi trần trên sân khấu

Tân binh CIX của làng giải trí Hàn Quốc khuấy đảo khán phòng với 3 ca khúc What you wanted, Movie star và The one. Nhóm mới ra mắt tháng 7/2019, trong đó có cựu thành viên Wanna One - nhóm nhạc dự án của show truyền hình thực tế ăn khách Produce 101 xứ kim chi - nên được nhiều bạn trẻ quan tâm. CIX chia sẻ rằng cảm thấy ngạc nhiên và hạnh phúc vì sự ủng hộ nhiệt tình của fan Việt, hy vọng sớm có cơ hội trở lại Việt Nam.